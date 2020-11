Beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg sind die sechs positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler nur 24 Stunden später alle negativ getestet worden. Alle Salzburger Nationalspieler, die zunächst in häusliche Quarantäne geschickt wurden, sollen nun doch noch zu ihren Länderspielen anreisen dürfen, sagte RB-Geschäftsführer Stephan Reiter: "Wir hoffen, dass das behördlich verhängte Reiseverbot für sie rasch aufgehoben wird."

Besondere Bedeutung hat der mysteriöse Vorgang für die Nationalelf von Ungarn, die am Donnerstag das finale EM-Playoff gegen Island bestreitet, in dem der dritte Turnier-Gruppengegner von Deutschland ermittelt wird. Nach den Positivtests in Salzburg mussten die Ungarn befürchten, ohne ihren Topspieler Dominik Szoboszlai von RB antreten zu müssen. "Wir wollen umgehend in Erfahrung bringen, warum die letzten beiden Tests, die bei ein und demselben Labor in Salzburg durchgeführt wurden, unterschiedliche Ergebnisse nach sich zogen. Das können wir so keinesfalls stehen lassen", sagte Reiter.