Oliver Mintzlaff grüßte am Sonntagabend aus der Konserve. Der Red-Bull-Geschäftsführer und Aufsichtsratschef von RB Leipzig verabschiedete den 29-jährigen Publikumsliebling Timo Werner (113 Tore in acht Jahren) per Videobotschaft von der Stadionleinwand. Mintzlaff, 50, las ein paar Worte vom Teleprompter ab. Wer spontane Emotionen wollte, konnte sie bei Timo Werner heraushören, als er am Spielfeldrand vom Skript abwich und sich direkt an die Fans richtete: „Am Mittwoch ist meine Tochter geboren. Und ich glaube, sie könnte nicht stolzer sein, Leipzigerin zu sein.“

Was dann aber nach den 90 Minuten nachhallte, war nicht das folgende „Einmal Leipzig, immer Leipzig“ von Timo Werner, auch nicht der Jubel der RB-Anhänger, in dem viel Dankbarkeit mitschwang. Sondern die Forderung, die Mintzlaff am vergangenen Mittwoch erhoben hatte. Denn dass Leipzig gegen die Wolfsburger Abstiegskämpfer „nur“ zu einem 2:2 (0:0) gekommen war, ließ sich umgehend in Beziehung setzen zu den Äußerungen, die der RB-Chef nach dem DFB-Pokal-Aus beim FC Bayern auf der großen Free-TV-Bühne getätigt hatte: „Ich spreche es mal aus: Ich will mit dieser Mannschaft in die Champions League!“

Es gehört zu den wiederkehrenden Phänomenen bei RB, dass sich im Anschluss an Mintzlaffs öffentliche Äußerungen schon nach einem Zeitraum, der für die Fertigstellung einer Instantbrühe ausreichen würde, der Eindruck aufdrängt: Der richtige Moment war das jetzt eher nicht. Marco Rose, Vorvorgänger von Ole Werner als Leipzig-Trainer, dürfte sich bis heute ungern an jenes Interview erinnern, das Mintzlaff zu Beginn der Saison 2024/25 dem Fachmagazin Kicker gegeben hatte. „Wir waren leider noch nie da, wenn die Lücke (zum Meistertitel/Anm.) aufging. Ich habe das schon oft gesagt, dass nicht nur an 17 Spieltagen hundert Prozent Mentalität, Konzentration und Konstanz da sein müssen, sondern an 34 Spieltagen“, hatte Mintzlaff damals unter anderem gemahnt. Mit der Folge, dass Trainer und Team damals die ganzen Folgemonate daran gemessen wurden.

Nun war es also wieder so weit. Mintzlaff forderte ein, was er einst bei seinem laut Wikipedia größten Erfolg als aktiver Langstreckenläufer, Platz eins beim 10-Kilometer-Wettbewerb des „Sparkassen-Küstenmarathons Otterndorf“ im Jahr 2005, gezeigt hatte: Siegermentalität! Die Pokalpartie gegen die Bayern sei ja schön und gut gewesen, sagte Mintzlaff. „Aber uns fehlt immer wieder das Quäntchen, den Ball über die Torlinie zu bringen oder den Zweikampf zu überwinden“, klagte der frühere Leichtathlet – und forderte Konsequenz und „auch ein Stück Mentalität“.

Gegen Wolfsburg erspielten sich die Leipziger Chance um Chance, drängten anfangs schrecklich defensiv eingestellte Wolfsburger gewissermaßen unter die Querlatte des eigenen Tores und hatten das Pech, dass genau dort VfL-Torwart Kamil Grabara einen ausgezeichneten Tag erwischt hatte. Grabara parierte unter anderem einen spektakulären Fallrückzieher von Conrad Harder. Nach der Halbzeit stellte Wolfsburg den Spielverlauf weitgehend auf den Kopf, als Mohammed Amoura (52.) und Mattias Svanberg (78.) zweimal die Führung herausschossen. Leipzigs Yan Diomande, Begünstigter eines fürchterlichen Fehlpasses von Torwart Grabara, und der glänzend aufgelegte, von Brighton & Hove Albion an RB ausgeliehene Brajan Gruda glichen jeweils aus (70./89.).

Ole Werner findet, dass sein Team und er voll im Plan seien

Positiv gewendet ließ sich danach sagen, dass Leipzig zum ersten Mal in sieben Anläufen in dieser Saison einen Rückstand in einen Punkt verwandelte. Nur: Das 2:2 bedeutete auch, dass Leipzig seinen Champions-League-Platz vorübergehend an den VfB Stuttgart verloren hat. Und das nur vier Tage nach dem Mintzlaff-Appell, der zeitlich mit einer Geschichte in der Zeitschrift Sport-Bild zusammenfiel, die vom „Champions-League-Alarm in Leipzig!“ sprach. Ebenso von der Notwendigkeit, mindestens 100 Millionen Euro an Transfererlösen zu erzielen – oder 200 Millionen Euro, falls die ersten vier Plätze verpasst würden.

Trainer Ole Werner wurmte das Ergebnis, das Remis gegen die abstiegsbedrohten Wolfsburger korreliere nicht mit den eigenen Ansprüchen, sagte er. Aber er bemühte sich auch um eine realistische Einordnung. Man stehe im Kampf um die vorderen Plätze in einem „sehr, sehr umkämpften Wettbewerb“ und sei weiterhin „voll dabei“. Andererseits habe die Mannschaft „zu wenige Punkte geholt“; alles sei eine Frage der Effektivität. In Summe stehe man „da, wo wir jetzt nach 22 Spieltagen auch hingehören“, argumentierte Ole Werner. Und ließ erkennen, dass ihn das als Mann des Fußballs alles andere als überrasche.

Im Grunde sagte er, dass er sein Team voll im Plan sehe. Im vergangenen Sommer sei man mit einem Ziel in die Saison gegangen – Qualifikation fürs internationale Geschäft –, das „von allen“ formuliert wurde, und das hieß: Mintzlaff inklusive. Ole Werner erinnerte überdies daran, dass in seinem Kader „ganz viele Spieler sind, die letztes Jahr vielleicht eher in der zweiten Reihe waren“ und/oder noch „niemals in einer Top-fünf-Liga (Europas) gespielt“ hatten. Was das in Summe bedeute? Dass man mit „Formschwankungen“ leben und hinnehmen müsse, „auch als Mannschaft schwierige Phasen zu durchleben. Dass du in dieser Konstellation nicht eine komplette Saison an deinem absoluten Limit spielen wirst, darf eigentlich niemanden überraschen“, verdeutlichte der Trainer. Dass seine Spieler ein halbes Jahr so erfolgreich waren, dass man über Europa reden könne, heiße nicht, dass sie „auf einmal drei Jahre älter sind“. Es seien „immer noch die (gleichen) 19-Jährigen, von denen viele im Sommer das erste Mal gehört haben“.

Dass Mintzlaff nun „Ich will in die Champions League!“ rief? „Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wir sind alle maximal ambitioniert“, erklärte Ole Werner, „jeder kann sich immer äußern, unser Aufsichtsratsvorsitzender schon mal sowieso.“ Aber das ändere nichts daran, dass man viele Dinge gut auf den Weg gebracht habe. Als Trainer könne er nur immer wieder aufzeigen, was man besser machen könne. Dann gehe das Tor auch wieder auf, eines Tages.