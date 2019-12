Berühmte Fußball-Orakel der Vergangenheit waren: eine Krake, ein Zwergotter und eine Schildkröte. In Ermangelung eines tierischen Experten wurde am Samstagabend der 66 Jahre alte Trainer Friedhelm Funkel gefragt, wen er mit all seiner Erfahrung und zum Ende der Hinrunde für den größten Favoriten auf den Meistertitel halte. Die Krake, der Zwergotter und die Schildkröte hätten sich hier klar positionieren müssen, man hatte ihnen in ihr Zoo-Abteil dafür verschiedene Schachteln mit allerhand Leckereien gelegt. Für Fortuna Düsseldorfs Trainer hingegen gab es keine Leckereien, und so sagte Funkel: "Leipzig, Dortmund, Bayern und Gladbach werden den Titel unter sich ausmachen - aber wer es am Ende schafft, das wage ich nicht vorherzusagen."

Gegen Mönchengladbach hatte Düsseldorf in dieser Saison 1:2 verloren, gegen Bayern 0:4 und Dortmund 0:5. Das Ergebnis gegen Leipzig am Samstagabend lautete 0:3 (0:1), hätte aber auch höher ausfallen können. "Wir sind gegen solche Mannschaften momentan chancenlos", gestand Funkel. Leipzigs 1:0 durch Patrik Schick fiel nach 64 Sekunden, das 2:0 durch Timo Werner nach 58 Minuten, das 3:0 durch Nordi Mukiele nach 75. Weil seine Mannschaft als Drittletzter derzeit ganz andere Sorgen hat, darf Funkel das Gerangel um die Tabellenspitze auch ignorieren.

Im internen Vergleich aller direkten Duelle bilden Funkels vier Favoriten bislang eine enge Tabelle. Bayern und Leipzig haben dort je vier Punkte, Gladbach und Dortmund je drei. Am Dienstagabend kommt es zwischen Dortmund und Leipzig zum letzten Aufeinandertreffen der Hinrunde unter diesen vier Topteams. Kurz vor Beginn der Winterpause hält Leipzigs herausragender Torjäger Timo Werner dieses Duell für wegweisend. Er glaubt: "In diesem Spiel werden die Weichen für den weiteren Verlauf der Saison gestellt."

"Für solche Spiele lebt man als Fußballer", sagt der Leipziger Mittelfeldmann Konrad Laimer

Da suggeriert die Tabelle allerdings etwas anderes. Viele Mannschaften liegen so eng beieinander, dass man eher das Gefühl haben könnte, die Weichen für die Entscheidung in der Titelfrage werden erst am Samstag, 16. Mai 2020, gestellt - am letzten Spieltag. Spannend ist das Spitzenspiel zwischen am Dienstagabend dennoch, auch unter Berücksichtigung der jüngsten Erfolgsserien beider Teams, der hochkarätigen Angreifer und des auf Tempo angelegten Fußballs der Trainer Favre und Julian Nagelsmann. Dortmund hat zuletzt vier Pflichtspiele nacheinander gewonnen und dabei 13 Tore geschossen. Leipzig hat zuletzt sechs Ligaspiele nacheinander gewonnen und dabei 25 Tore geschossen.

Jetzt messen sich beide im größten Fußballstadion Deutschlands unter Flutlicht. "Für solche Spiele lebt man als Fußballer", sagte Leipzigs Mittelfeldmann Konrad Laimer. Auch beim 3:0 in Düsseldorf machte der Österreicher einen recht lebendigen Eindruck, allerdings setzte der geradlinige Spielverlauf bei ihm nur Adrenalin auf Normalniveau frei. In Dortmund am Dienstagabend drohen die Spieler eine Überdosis zu erleiden. Wer jedoch ein Torspektakel erwartet, muss wissen, dass in drei der bisher sechs Ligaduelle der beiden Klubs jeweils nur ein einziges Tor gefallen ist.

Die Statistiken beider Teams scheinen für RB zu sprechen. Die Leipziger schießen diese Saison häufiger aufs Tor (244 Mal), treffen öfter (41) und lassen weniger Gegentore zu (16), sie gewinnen mehr Zweikämpfe und laufen mehr (1764 km). Die Dortmunder dagegen zeigen mehr Sprints und haben eine bessere Passquote (88 Prozent). Gewinnen die Leipziger, distanzieren sie die Dortmunder bereits um sieben Punkte. Gewinnen die Dortmunder, verkürzen sie den Rückstand auf Leipzig auf einen Punkt. Kein Wunder, dass Timo Werner von einem "Sechs-Punkte-Spiel" spricht.

Der Nationalstürmer hat in Düsseldorf sein 16. Saisontor geschossen, wenn es dazu auch eines zweifelhaften Handelfmeters bedurfte. Damit hat der 23-Jährige nun in jedem der jüngsten sechs Bundesligaspiele getroffen, und zwar zehn Mal. Außerdem hat er in diesen zehn Partien sechs Treffer vorbereitet. Das ist alles in allem die beste Ausbeute seiner nun schon 203 Spiele währenden Bundesliga-Karriere. In der Scorerliste der Bundesliga liegt er mit 22 Punkten (16 Tore/6 Assists) an der Spitze, zwei Punkte vor Bayern Münchens Robert Lewandowski (18/2). Der Grund für diesen Höhenflug sei, dass "wir als Mannschaft gut funktionieren und nie aufhören, Tore schießen zu wollen".

Für den Mut und das Risiko, das die Leipziger in diesem Offensivdrang stets eingehen, findet es der Trainer Nagelsmann "nicht verkehrt, mit einem Punktevorsprung nach Dortmund zu fahren". Die Vorfreude auf diese Partie sei groß, zumal "wir mit einem Sieg einen sehr interessanten Vorsprung herausspielen können".