Einen Aufbaugegner braucht RB Leipzig derzeit nicht. Dennoch könnte nach dem verpassten Hinspiel-Sieg in der Europa League nun der Kurztrip in die Hauptstadt - zum Spiel bei Hertha BSC (Sonntag, 19.30 Uhr) - zur passenden Zeit kommen. Fünf Spiele, fünf Siege, so lautet bisher die Leipziger Bilanz bei der Hertha. Und das soll auch so bleiben, denn im engen Rennen um die Champions-League-Plätze muss Leipzig nach dem guten Start ins Jahr 2022 nachlegen.

In der Europa League stimmte zumindest die zweite Halbzeit beim 2:2 gegen Real San Sebastian zuversichtlich: "Da waren wir dynamisch und schnell", lobte Trainer Domenico Tedesco. "Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir Druck gemacht", fand auch Mittelfeldspieler Kevin Kampl. Zuvor zweimal einem Rückstand hinterher zu hecheln, wie gegen die hinten massierten und vorne effizienten Basken (drei Torschüsse, zwei Treffer), ist allerdings nicht Leipzigs Anspruch.

Immerhin: Gleich bei erster Gelegenheit könnte RB nun von der Abschaffung der Auswärtstorregel profitieren. Die beiden Tore von San Sebastian in Sachsen bedeuten nicht mehr, dass Leipzig bei einem 0:0 oder 1:1 am nächsten Donnerstag ausscheiden würde. "Das ist gut, sehr gut sogar", sagte Tedesco.