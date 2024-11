Ausgerechnet Nicolas Kühn war am Dienstagabend so frei, den Untergang der Leipziger in Glasgow mit zwei Toren in die Wege zu leiten. Kühn dürfte der breiten deutschen Öffentlichkeit unbekannt sein – zu Prominenz brachte er es aber nicht nur in seinem niedersächsischen Geburtsort Wunstorf. Sondern auch: in der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig, die Ende September vom faktischen Klub-Boss Oliver Mintzlaff im Kicker-Interview mehr oder weniger als unproduktives Millionengrab abgekanzelt wurde. Kühn, 24, war dort von 2015 bis 2018 in den Leipziger Mannschaften der U17 und U19 tätig – und als „neuer Mario Götze“ auffällig genug, um Anschlussverwendungen bei den Reserveteams von Ajax Amsterdam und dem FC Bayern zu finden, ehe er über Erzgebirge Aue und Rapid Wien sein persönliches Nirwana im Celtic Park fand. Und nun, nach der Hälfte der Vorrundenspieltage der Champions League und trotz der demütigenden 1:7-Pleite bei Borussia Dortmund, gute Chancen hat, mit seinem Team die Gruppenphase zu überstehen.

Im Gegensatz zu RB Leipzig, das doch „die Phase (…), nur am Wettbewerb teilzunehmen“, schon vor geraumer Zeit hinter sich gelassen hatte, wie es Mintzlaff im erwähnten Interview formuliert hatte. Nach null Punkten aus vier Spielen läuft RB ernsthaft Gefahr, sich Ende Januar aus Europa zu verabschieden. Denn bis zur letzten Partie bei Sturm Graz stehen noch herausfordernde Spiele bei Inter Mailand, gegen Aston Villa und Sporting Lissabon an.

Mintzlaffs Worte dürften RB wie ein Fluch durch diese Saison begleiten

Wie diese Partien ausgehen, ist ungewiss; sicher ist, dass die – von teilweise bemerkenswerter Selbstgerechtigkeit getragenen – Töne Mintzlaffs nachhallen. Zu vermuten steht, dass sie RB Leipzig wie ein Fluch durch die Saison begleiten werden. Mit jeder Niederlage, ob klein oder groß, werden die Urteile des RB-Bosses aufpoppen wie lästige Werbefenster aus dem Internet, die erst mal wieder weggeklickt werden müssen. Klagte Mintzlaff nicht, dass RB Leipzig „noch nie da“ war, „wenn sich eine Lücke auftat?“ Korrekt, und siehe, diese Worte scheinen nun zur selbsterfüllenden Prophezeiung zu mutieren: Am Wochenende verlor RB Leipzig trotz 1:0-Führung beim gerade elend kriselnden BVB aus Dortmund mit 1:2 – und verpasste damit (Achtung, Lücke!) den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze.

Apropos Dortmund: Sagte Mintzlaff nicht auch, dass die Dortmunder Borussia zeige, dass man es bis ins Champions-League-Finale schaffen kann, „wenn du an dich glaubst, Mentalität hast und auch den richtigen Kader“? Tja: Celtic 3, Leipzig 1. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass Mintzlaff am Bau des Kaders zweifelt – als RB-Aufsichtsrat ist er eine Art Kaderbauherr –, blieben als mögliche Erklärungsmuster Fragen der Mentalität. Und ein paar prominente Weggänge (z. B. Dani Olmo) und Ausfälle (z. B. Xavi Simons) haben gereicht, um zu zeigen, dass die Belegschaft vielleicht doch nicht so überragend ist, wie man am Konzernsitz in Fuschl am See meint.