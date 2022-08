RB Leipzig hat mit der Verschlankung des Kaders begonnen und Stürmer Alexander Sörloth erneut an den spanischen Erstligisten Real Sociedad verliehen. Der Norweger, 2020 von Crystal Palace zu RB gewechselt, wurde bereits in der Vorsaison an den Klub aus San Sebastian verliehen, die folgende Kaufoption (14 Millionen Euro) war Real aber zu teuer. Diesmal ist es eine Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption.