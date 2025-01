Am Dienstag beginnt bei dem Sportkonglomerat, das unter dem Akronym „RB“ firmiert, auch offiziell eine neue Zeitrechnung; am Wochenende warf sie ihre Schatten voraus. Er legte sich über diverse Filialen der interkontinental operierenden Aludosen-Krake: am Freitag in München beim Eishockey, am Samstag beim Zweitlisten Pariser FC, am Sonntag schließlich in Leipzig, wo der SV Werder Bremen zu Gast war.