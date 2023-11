Zur Unterstützung von Sportdirektor Rouven Schröder hat RB Leipzig Sebastian Schuppan unter Vertrag genommen. Der Ex-Profi kommt als Referent Sport und wird Schröder in den Aufgabengebieten Kaderplanung, Scouting und Akademie unterstellt sein. Das teilte der Klub am Freitag mit. Seit den Freistellungen von Sport-Geschäftsführer Max Eberl und Sportkoordinator Felix Krüger war Schröder allein für den sportlichen Bereich zuständig. Schuppan beendete 2020 seine Karriere, in der er unter anderem für Arminia Bielefeld, Energie Cottbus und Dynamo Dresden spielte. In der zweiten Bundesliga und dritten Liga kam der 37-Jährige auf fast 350 Einsätze. Von November 2020 bis Oktober 2021 arbeitete Schuppan als Vorstand Sport bei den Würzburger Kickers und agierte zwischenzeitlich auch als Interimstrainer.