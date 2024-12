RB Leipzig:Marco Rose ist ein Trainer, der öffentlich zermürbt wird

Kommentar von Javier Cáceres

Fußball ist Sport, also Wettkampf, deshalb hat er gelegentlich Final-Charakter. Insofern muss man das, was Marco Rose nach allgemeiner Lesart gerade ertragen muss, nicht dramatisieren. Das Achtelfinale im DFB-Pokal an diesem Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt wird für ihn wohl ein K.-o.-Spiel im doppelten Sinne. Sollte er verlieren und RB Leipzig die letzte rational vorhandene Titelmöglichkeit dieser Saison schon im Advent verspielen, dürfte der Cheftrainer nach Lage der Dinge gehen müssen.