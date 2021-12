Die Trainersuche bei RB Leipzig kommt womöglich nicht zu einem schnellen Ende. Einem Bericht des Kicker zufolge hat Wunschkandidat Roger Schmidt dem Klub am Montag für die Nachfolge von Jesse Marsch abgesagt. Schmidt, 54, ist noch bis Saisonende an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven gebunden und will seinen Vertrag offenbar erfüllen. Eine unkompliziertere Lösung könnte der ehemalige Schalke-Coach Domenico Tedesco werden, der nach einem Engagement in Russland momentan vertragslos ist.

Leipzig hatte sich am Sonntag nach nur 14 Spieltagen von Marsch getrennt. Der Amerikaner hatte im Sommer die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten, die Leistungen des Teams allerdings zu keiner Zeit stabilisieren können. Vorerst wird die Mannschaft von Marschs Co-Trainer Achim Beierlorzer betreut. Neben Tedesco werden auch Dortmunds Technischer Direktor Edin Terzic, der Mainzer Bo Svensson sowie Erik ten Hag von Ajax Amsterdam als Kandidaten gehandelt.