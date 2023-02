Willi Orban vom Bundesligisten RB Leipzig wird am Mittwoch Stammzellen spenden und deshalb möglicherweise das Spitzenspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr) verpassen. Der ungarische Nationalspieler erhält bereits seit Samstag in Vorbereitung auf den mehrstündigen Eingriff Spritzen. Orban ist seit 2017 in der Datenbank der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) erfasst, nachdem sich das Leipziger Team im Rahmen einer Aktion registrieren ließ. "Als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Frage komme, habe ich zu keinem Zeitpunkt gezweifelt", sagte Orban.