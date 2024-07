Dani Olmo begann die EM als Ersatzmann und beendete sie als einer der Hauptdarsteller des spanischen Triumphs. Einige Klubs haben bereits ihr Interesse am Offensivspieler von RB Leipzig hinterlegt – darunter auch der FC Bayern.

Von Javier Cáceres, Berlin

Dani Olmo, 26, verließ Berlin als Top-Scorer der EM, er erzielte drei Tore und gab zwei Vorlagen. Obwohl er das Turnier nach Beschwerden, die der vielseitig verwendbare, offensive Mittelfeldspieler aus dem Saisonfinale mit RB Leipzig mitschleppte, als Ersatzspieler begonnen hatte. Erst die Verletzung Pedris im Viertelfinale gegen Deutschland spülte Spaniens Nummer 10 in die Startelf, er glänzte in jedem Spiel. Im Finale wurde er zum Garibaldi des Turniers, zu einem Helden zweier Welten, der in beiden Strafräumen Entscheidendes leistete.