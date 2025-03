Bei RB Leipzig fällt Mittelfeldspieler Xaver Schlager bis Saisonende aus; die Frage, ob die Verletzung hätte verhindert werden können, will Trainer Marco Rose aber nicht stellen. „Wir alle haben uns Druck gemacht, ohne, dass wir verantwortungslos waren“, sagte Rose vor dem Spiel in Mönchengladbach am Samstag, „Österreich braucht ihn, um erfolgreich zu sein, Leipzig braucht ihn. Er ist einfach ein Schlüsselspieler.“ Schlager hatte im Nations-League-Spiel der ÖFB-Auswahl gegen Serbien (1:1) bei einem 13-minütigen Kurzeinsatz eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Zu Beginn der Saison hatte er wegen eines Kreuzbandrisses, anschließend wegen anhaltender Knieprobleme gefehlt. „Jetzt fällt er leider wieder auf unbestimmte Zeit aus. Da machen wir auch keinen Druck mehr. Der Junge hat alles probiert, um fit zu werden“, sagte Rose. Die „Idee“, ihn trotz der Verletzungshistorie zur Nationalmannschaft zu schicken, sei jedoch „goldrichtig“ gewesen: „Kein Vorwurf an irgendjemanden.“