Als Head of Global Soccer des Red-Bull-Fußballimperiums steht Jürgen Klopp im Rang eines geistigen oder sogar geistlichen Anführers, der nicht handeln und entscheiden muss, um Wohltäter zu sein. Seine Gegenwart reicht aus. Dass er dieser Erwartung in hervorragender Weise genügt, davon erhielten am Mittwochabend während der Pokalpartie zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig Millionen Fernsehzuschauer einen bleibenden Eindruck. So oft, wie er ins Bild gesetzt wurde, war nicht ganz klar, ob das ZDF ein Fußballspiel übertrug oder eine Sondersendung mit dem Thema „Jürgen Klopp ist da“ ins Programm genommen hatte.