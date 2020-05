Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer des Bundesligisten RB Leipzig, hat im Fußballkonzern von Red Bull weitere Kompetenzen erhalten. Mintzlaff, 44, ist seit kurzem "Head of Soccer" in der österreichischen Firma und damit zusätzlich für die Standorte in New York und Braganca (Brasilien) zuständig. Bis 2017 war Mintzlaff bereits globaler Fußball-Chef von Red Bull und damals auch für Salzburg zuständig. Im Zuge der vom europäischen Fußballverband Uefa geforderten Entflechtung der Klubs aus Salzburg und Leipzig gab er diesen Posten auf. Nun soll er sein Wissen in die außereuropäischen Filialen einbringen. Damit ist Mintzlaff wieder Chef von Ralf Rangnick, der bei RB als sportlicher Berater für New York und Braganca aktiv ist. Ragnick war von 2012 bis 2019 bei RB Leipzig tätig, zunächst als Sportdirektor, zuletzt 2018/19 als Cheftrainer.