Von Javier Cáceres, Berlin

Am Samstag äußerte Marco Rose einen Satz, der Rätsel aufwarf. „Wir werden in dieser Saison auf jeden Fall kein Karussell mehr fahren“, sprach Rose nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach im TV-Sender Sky. Die Exegeten waren noch damit beschäftigt, die Äußerung in ihrer ganzen Tiefe auszuleuchten, als RB Leipzig mit einer Meldung aufwartete, die weit eindeutiger war. Sie besagte, dass es für Rose in dieser Saison weder Karussell noch sonstige Fahrten mehr geben wird. Sogar die Dienstreise zum Pokalhalbfinale am Mittwoch nach Stuttgart wurde ihm kurzerhand gestrichen. Denn er wurde am Sonntagvormittag „freigestellt“.