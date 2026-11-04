Südfrüchte und der Ostblock, das ist auch so ein Thema, das als vergessen gilt; oder allenfalls noch Objekt wissenschaftlicher Studien ist. Unvergessen, wie ein spanischer und ein brasilianischer Journalist einst in Bonn einen Kleinlaster mit Orangen beluden und es nach Verhängung des Kriegsrechts in Polen bis nach Warschau schafften. Sie gaben sich als Samariter aus und trafen oppositionelle Geistliche. Oder: Wie Altkanzler Helmut Kohl nach dem Mauerfall in Karl-Marx-Stadt im Wahlkampf Bananen unters Volk brachte. Erst recht, wie die Satire-Zeitschrift Titanic „Zonen-Gabi (17) im Glück“ aufs Titelblatt hob – mit einer geschälten Banane.

Was das alles mit dem Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Manchester City zu tun hat, das am Mittwochabend mit einem 3:2-Sieg für den englischen Premier-League-Klub endete? Nun, dies: Der Leipziger Fanverband sah sich sicherheitshalber bemüßigt, kurz vor dem Spiel schriftlich mitzuteilen, dass die gigantischen Plastik-Bananen der City-Fans „keine diskriminierende oder provokative Bedeutung“ hätten. Sie seien bloß ein altes, ironisch gemeintes Symbol der Anhänger des Klubs. Eines das derzeit, im Zuge der Debatte um die – von City bestrittenen – Verstöße gegen die Finanzregularien der Premier League, von den Fans wieder vermehrt ausgepackt würde.

Wer die Passsicherheit sah, mit der City in den ersten fünfzehn Minuten agierte, der musste immerhin den Eindruck gewinnen, dass das Geld nicht nur massiv, sondern auch mit Bedacht ausgegeben wurde. Es war eine Phase, in der Leipzig am Ball nicht mal riechen durfte. Allein, wirkliche Gefahr verströmte City ein einziges Mal: als Enzo Fernández auf Rayan Cherki ablegte und dieser im Strafraum zum Abschluss kam. Dann aber fräste sich Leipzig in die Partie – und richtete sich an Antonio Nusa auf.

Nichts versinnbildlichte das mehr als eine Szene aus der 15. Minute, als sich die Leipziger von der rechten Eckfahne der von City verteidigten Hälfte in Richtung Strafraumeck kämpften. Dort übernahm Nusa. Der Norweger lief die Sechzehnerlinie ab, schoss aufs Tor und hätte fast „Bingo!“ gerufen, weil Torwart Gianluigi Donnarumma sich als Butterfingertorwart zeigte. Der Italiener hatte Glück, dass der Ball über die Querlatte flog. Die Szene erfüllte die Leipziger mit dem Mut, den Trainer Martín Demichelis vorab gefordert hatte. Bis City das 1:0 erzielen konnte (37.), hatte RB den englischen Gästen ein paar Mal einen gehörigen Schrecken eingejagt – durch den starken David Raum und durch Christoph Baumgartner.

O’Reillys Hereingabe von der Grundlinie setzte RB-Verteidiger Castello Lukeba ins eigene Tor

Das Führungstor Citys erinnerte an die Klamauk-Filme, in denen Bananenschalen zum Einsatz kamen. Leipzigs alternder Abwehrchef Willi Orban und Ridle Baku ließen Nico O’Reilly ziehen – und dessen Hereingabe von der Grundlinie setzte RB-Verteidiger Castello Lukeba ins eigene Tor.

Nach der Pause verdoppelte Leipzig seine Angriffsbemühungen, zündete damit auch das bis dahin arg biedere Publikum ab. Donnarumma fischte einen wundervollen Baumgartner-Schuss aus dem linken Winkel; danach leistete er sich aber einen beschämend absurden Fehler. Ridle Baku betrat über die rechte Seite den Strafraum, und Donnarumma machte die kurze Ecke so aufreizend auf, dass Leipzigs Rechtsverteidiger fast schon keine andere Option blieb, als flach zum 1:1 ins Tor zu schießen.

Ridle Baku bejubelt das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Jan Woitas/dpa

Es folgten weitere Chancen für die Leipziger – erst durch Ezechiel Banzuzi, dann wieder durch Baku –, dann eine Replik durch den sonst weitgehend abgemeldeten Erling Haaland, der RB-Torwart Maarten Vandevoort prüfte. Und schließlich die neuerliche Führung für City wegen eines Abwehrfehlers der Leipziger: Baku ließ Ilie Ndiaye flanken, Enzo Fernández stahl sich im Rücken von Lukeba davon und köpfelte unbedrängt ein (58.). Der Treffer zum 2:1 führte dazu, dass im City-Fanblock die Plastikbananen tanzten. Jedoch: nicht lange. Denn Nusa krönte seine hervorragende Leistung mit einem Treffer aus 14 Metern zum 2:2. Das bereitete den Boden für eine attraktive, abwechslungsreiche Schlussphase – mit dem besseren Ende für City und Haaland.

Denn als Leipzigs Trainer Martín Demichelis die erschöpften Baumgartner, Nusa und Rômulo auswechselte, trat die größere Abgeklärtheit der Engländer zum Tragen. In der 78. Minute erzielte Haaland den 3:2-Endstand, nach Vorarbeit von Elliot Anderson rutschte er im Rücken von Orban auf dem Hosenboden zu seinem 14. Saisontor. Diesmal war es allerdings der eingewechselte Christopher Nkunku gewesen, der defensiv patzte, er hatte Anderson ziehen lassen. David Raum setzte noch einen direkten Freistoß spektakulär an die Querlatte (81.); auch Cherki (84.) und Haaland (90.) trafen noch Aluminium. Damit setzte sich City in der Spitzengruppe der Champions-League-Tabelle fest – während Leipzig mit nur drei Zählern aus vier Punkten im Tabellenkeller darbt.