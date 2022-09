Der derzeit verletzte Mittelfeldspieler Konrad Laimer hat bestätigt, dass er im Sommer RB Leipzig verlassen und zum FC Bayern wechseln wollte: "Ich wäre bereit gewesen, den Schritt zu machen. Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", sagte der Österreicher bei Servus-TV: "Aber ich habe mich damit abgefunden." Die Bayern wollten den noch bis Juli 2023 an Leipzig gebundenen Laimer verpflichten, es wurde jedoch keine Einigung über eine Ablöse erzielt. Zudem bestätigte Laimer, dass seine jüngst erlittene Sprunggelenksverletzung eine lange Pause erfordert: "Es dauert acht bis zehn Wochen. In der Hinrunde wird es schwer, noch einmal am Platz zu stehen."