Jesse Marsch hat in den RB-Filialen in New York und Salzburg reüssiert - nun soll er Julian Nagelsmann in Leipzig beerben. Sein Wechsel könnte das Trainerkarussell der deutschen Top-Klubs in Schwung halten.

Von Javier Cáceres, Thomas Hürner und Moritz Kielbassa

Am Wochenende strahlte der Bezahlsender Sky eine halbstündige Interviewsendung mit dem US-amerikanischen Trainer Jesse Marsch aus. Es ging natürlich auch um seine Zukunft, zurzeit ist er sehr erfolgreich als Chefcoach in Salzburg. Ob man ihn bald, wie alle erwarten, in der deutschen Bundesliga sehen werde? "Aaaaaaah ...", lautmalte Marsch, als ringe er um Zeit, dann sagte er: "Es ist eine Möglichkeit." Nachfrage: Ist Deutschland denn ein Ziel? "Ääähm. Yeah! Vielleicht!? Ganz ehrlich, ich weiß nicht!" Danach folgte ein typischer Jesse-Marsch-Satz: Es gehe darum, "den besten Fit für mich als Mensch zu finden", sagte er, also wenn man so will: die richtige Konfektionsgröße.

Marsch, 47, trägt im Fußball-Netzwerk von RB seit Jahren Konfektionsgrößen in allen denkbaren Stufen. Erst war er Chefcoach bei New York RB (ab 2015), dann ein Jahr Ralf Rangnicks Co-Trainer bei RB Leipzig, anschließend Chef bei RB Salzburg (seit 2019) - und am 1. Juli soll er nun nach Leipzig zurückkehren, aber diesmal als Frontmann. Eine offizielle Bestätigung stand am Mittwoch noch aus. Doch nach SZ-Informationen haben sich Marsch und die Leipziger Sportbosse um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits geeinigt - noch vor dem Pokal-Halbfinale in Bremen (Freitag, 20.30 Uhr) will man Klarheit schaffen. Marsch, der während seines Assistenzjahres in Leipzig intensiv Deutsch gelernt hat, soll den zum FC Bayern abwandernden Julian Nagelsmann beerben.

Den Arbeitsauftrag an den neuen Trainer, der zu diesem Zeitpunkt offiziell noch ein Mister X war, hatte Mintzlaff bereits tags zuvor bei der Pressekonferenz mit Nagelsmann formuliert: "Wir werden die Trainer-Lücke schließen", lautete seine Antwort auf Fragen, ob Leipzig angesichts der massiven Personalverluste im Sommer künftig nicht mehr das Zeug zum FC-Bayern-Jäger haben werde. Das Gegenteil sei nächste Saison das Ziel, so Mintzlaff: "Julian wird uns spüren! Wir werden weiter auf Angriff gehen."

RB (Salzburg) will seit Jahren den Eindruck vermeiden, für RB (Leipzig) ein SB-Markt zu sein

Dass die Salzburger am Mittwoch der SZ zwar Gespräche mit Leipzig bestätigten, aber noch keinen fixen Marsch-Abschied, lag wohl auch auch daran, dass am Abend ein Meisterschaftsspiel anstand und am Samstag das österreichische Pokalfinale gegen Linz bevorsteht. Deshalb wollte Marsch zuletzt von weiteren Aussagen zur Zukunft absehen. Zudem verhandelten, wie beteuert wurde, RB (Leipzig) und RB (Salzburg) um eine Ablösesumme für Marsch, dessen Vertrag bis 2022 keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Die Ablöse dürfte aber nur einen Bruchteil, laut Salzburger Nachrichten nur knapp ein Zehntel jener bis zu 25 Millionen Euro betragen, die Leipzig von den Bayern für Nagelsmann erhält.

Dennoch weckt eine solche Trainer-Weltrekordablöse Begehrlichkeiten auf dem gesamten Markt. Zudem will RB Salzburg seit Jahren den Eindruck vermeiden, für RB Leipzig ein SB-Markt zu sein. Administrativ wurden die beiden Fußballunternehmen ja vor einigen Jahren entflochten, und auch die Inzidenz von RB-Binnentransfers hatte zuletzt abgenommen. Wechselten alleine 2016/17 noch vier Spieler von Salzburg nach Sachsen - Keita, Schmitz, Bernardo und der künftige Bayern-Verteidiger Upamecano -, so kamen in den Jahren seither auf demselben Transferweg "nur" noch Laimer, Haidara, Wolf, Hwang und zuletzt Szoboszlai.

"Natürlich verstehe ich diesen Verein sehr gut", sagte Marsch bei Sky über Leipzig, er weiß ja selbst, dass er nach sechs Jahren im Namen der Dose ein logischer Nagelsmann-Nachfolger ist, obwohl es fußball-stilistisch durchaus Unterschiede zwischen den beiden gibt. Dennoch: "Wenn man mich fragt: 'Was ist der beste Fit?', dann ist Leipzig natürlich eine Top-Idee", räumte Marsch ein.

Offen ist Oliver Glasners Zukunft. Wird er Nachfolger von Marsch?

In Österreich dürfte er seine Mission bald erfüllt haben. In der Vorsaison lieferte er in Salzburg, was von ihm erwartet wurde: den Doublesieg. Die aktuellen Chancen, diesen Erfolg nochmal zu wiederholen, stehen bestens. Zudem präsentierte sich Marsch mit Salzburg zweimal ehrenwert in der Gruppenphase der Champions League. Im Königsklassen-Herbst 2019, als sein Stürmer Erling Haaland durch die Decke ging, erlangte Marsch Bekanntheit durch ein Video, das ihn bei einer emotionalen Halbzeitansprache in Liverpool zeigte. "Das ist not a Fucking-Freundschaftsspiel!", rief er, mit Anzug und Schlips durch die Kabine fegend, seinen Spielern zu. Die holten daraufhin an der Anfield Road furios ein 0:3 auf (Endstand: 3:4).

Beim aktuellen Hochgeschwindigkeits-Trainerdomino im deutschen Fußball, mit möglichen Sommerwechseln bei allen Top-7-Klubs der Bundesligatabelle, hängt nun irgendwie alles mit allem zusammen. Nagelsmann wird Bayern-Trainer, weil es Hansi Flick zur Nationalelf zieht, Jesse Marsch kommt wegen Nagelsmanns Abschied nach Leipzig. Marsch stand ebenso wie Nagelsmann auch auf der Liste von Tottenham - und er wurde auch bei Eintracht Frankfurt gehandelt, wo der ehemalige Salzburg-Coach Adi Hütter eine Vakanz hinterlässt. Er folgt in Mönchengladbach auf Marco Rose, der ebenfalls ein Salzburger "Ex" ist und demnächst Borussia Dortmund coacht. In Leipzig standen neben Marsch Oliver Glasner (Wolfsburg, früher Salzburg!) und Pellegrino Matarazzo (Stuttgart) auf der Kandidaten-Shortlist. Die ebenfalls medial gehandelten Roger Schmidt (Eindhoven, früher Salzburg!) und Bo Svensson (Mainz, früher Salzburg-Liefering!), kamen nicht in Betracht.

Offen ist, was aus Oliver Glasner wird, der bei RB Leipzig der Co-Favorit war. Der Tabellendritte VfL Wolfsburg bemüht sich offiziell um eine Fortsetzung der nicht reibungsfreien, aber erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Österreicher. Während lokale Medien bereits über Mark van Bommel und den Dortmunder Noch-Chef Edin Terzic als mögliche neue Wolfsburg-Trainer spekulieren, betont Sportboss Jörg Schmadtke, man sehe keinen Anlass, über eine andere Variante nachzudenken als die Vertragserfüllung des Trainers. Doch Schmadtke und Glasner gaben sich zuletzt wenig Mühe, ihre Dissonanzen öffentlich zu verbergen.

Hinzu kommt, dass Glasner auch aus privaten Gründen über eine Rückkehr in die Heimat nachdenken soll. Und in Salzburg, wo Glasner bereits von 2012 bis 2014 Roger-Schmidt-Assistent war, wird sehr wahrscheinlich die attraktivste Trainerstelle der Alpenrepublik frei.