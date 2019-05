Peter Gulacsi

Verbrachte die ersten Minuten des DFB-Pokalfinals so wie Manuel Neuer einen Großteil seiner Bundesligaspiele: wartend. Nach 29 Minuten bekam er aber die ganze Effektivität und Klasse der Bayern zu spüren. Die erste richtige Chance war gleich drin, Gulacsi lief beim Kopfball von Robert Lewandowski schon in die andere Richtung. Beobachtete danach, wie die bayerischen Angriffswellen auf ihn zurollten. War bei der gefährlichsten Gelegenheit in der ersten Hälfte dann zur Stelle. Konnte in der zweiten Hälfte selten entspannen. Hielt einen Schuss von Hummels, ging bei einer gefährlichen Flanke dazwischen, war beim Tor von Kingsley Coman chancenlos. Und auch beim dritten Gegentreffer nicht der Schuldige.