23. April 2019, 23:05 Uhr Leipzig im DFB-Pokal RB ist im Jahr zehn dem Triumph ganz nahe

Der 3:1 (1:1)-Sieg in Hamburg im Halbfinale des DFB-Pokals fiel dem Bundesligisten RB Leipzig zwar zwischendurch schwer.

Aber es ist halt doch kein Zufall, dass RB Leipzig erneut in die Champions League einziehen wird und der HSV sich in der zweiten Liga quält.

Leipzig trifft nun im Finale entweder auf Werder Bremen oder den FC Bayern München.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Als der Hamburger SV im April 2009 zum letzten Mal im Halbfinale des DFB-Pokals gestanden hatte, die Älteren werden sich erinnern, da war dieser Verein namens RB Leipzig noch nicht mal gegründet. Das geschah ein paar Wochen später, im Mai 2009. Jetzt, zehn Jahre später, führte der Weg dieser erstaunlichen Rasenballsportler also über das Volksparkstadion nach Berlin, wo die Mannschaft von Ralf Rangnick am 25. Mai auf den Sieger des Spiels Werder Bremen gegen Bayern München treffen wird. Der 3:1 (1:1)-Sieg in Hamburg fiel dem Bundesligisten zwar zwischendurch schwer, der Zweitligist wehrte sich eine Zeitlang tapfer. Aber es ist halt doch kein Zufall, dass RB Leipzig erneut in die Champions League einziehen wird und der HSV sich und seine Anhänger im Jahr 132 seines Bestehens dermaßen quält, dass eine Heimkehr in Liga eins keineswegs gesichert ist.

Festlich gestimmt gewesen waren sie natürlich trotzdem beim HSV, obwohl es in dieser Saison eigentlich um die Rückkehr in die Bundesliga geht, obwohl zunächst mal wieder der angeschlagene Kapitän Aaron Hunt fehlte und obwohl in der Arena ein paar blaue Sitzschalen leer blieben. So häufig darf sich dieser Klub ja nicht mehr um richtige Endspiele bewerben.

Dann ging es los bei angenehmem Wetter, und bald hatte das Publikum den trügerischen Eindruck, eventuell doch einem Klassenunterschied beizuwohnen. Nach zwölf Minuten flankte Marcel Halstenberg von der linken Seite, Yussuf Poulsen köpfte ungehindert zum 0:1 ein, kein Hamburger Verteidiger rückte ihm zu nahe. Vier Minuten später wäre um ein Haar das 0:2 gefolgt, aber erst traf Poulsen den rechten Pfosten und im nächsten Versuch auch Marcel Sabitzer - durchaus kurios, aus nächster Nähe. Da wirkten die Gäste aus Sachsen eine Liga deutlich schneller und reifer als die Gastgeber, der Zweitligist schien von Tempo und Technik des Erstligisten überfordert zu sein. Doch das Schöne und Tückische am Fußball ist unter anderem, dass sich Vieles durch einen Geistesblitz oder eine Dummheit rasch ändern kann, manchmal ein gefühlter oder sogar ein tatsächlicher Klassenunterschied. In diesem Fall war es ein schläfriger bis überheblicher Moment von Kevin Kampl und der Höhepunkt einer sagenhaften Vita.

Flüchtling Jatta trifft für den HSV

Kampl verlor links den Ball an Bakery Jatta, der Gambier ließ den Slowenen stehen, sah Leipzigs Schlussmann Peter Gulacsi zu weit vor seinem Tor stehen und schoss aus 25 Metern, Gulacsi konnte den Ball nur noch ins Netz klatschen. 1:1 in der 26. Minute durch einen sagenhaften Treffer des flinken und mutigen Bakery Jatta, der 20 Jahre alt ist, 2015 durch halb Afrika nach Deutschland geflüchtet war, vor seinem märchenhaften Engagement nie bei einem richtigen Fußballverein gespielt hatte und nun live im deutschen Fernsehen seinem Trainer Hannes Wolf in die Arme fiel. Das Tor seines Lebens. Auch das Spiel seines Lebens?

Anschließend schien Kampl fast Angst zu haben vor diesem schlaksigen Jatta, der so unkonventionell sprintet und schießt. Und fürs erste war der HSV plötzlich fast gleichwertig, auch wenn Nationalstürmer Timo Werner für den Favoriten nur knapp das Ziel verfehlte. Zweimal flankte Douglas Santos, zweimal verpasste Khaled Narey das Hamburger Führungstor. Auch der Brasilianer selbst prüfte Gulacsi, wer hätte das alles gedacht nach diesem Start?

Andererseits muss es schon einen Grund haben, weshalb sich Wolfs HSV bisher so verkrampft um die Rückkehr in Liga eins müht und Rangnicks Leipziger wieder so lässig Richtung Europa unterwegs sind. So kam nach der Pause die 53. Minute, und es stand 1:2, weil Vasilije Janjicic eine Vorlage von Poulsen ins eigene Tor lenkte. Ein Eigentor, das vom Stadionsprecher dem Dänen gutgeschrieben wurde. Einen Versuch setzte Emil Forsberg dann nach 70 Minuten krachend an die Latte, den nächsten nach 72 Minuten ins Tor, 1:3, so herrschten klare Verhältnisse. Es half auch nichts, dass Wolf doch noch den Anführer Hunt auf den Rasen schickte. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", sang der Leipziger Anhang. Zum ersten Mal, kurz nach dem zehnten Gründungstag des Klubs, es ist ja nicht so weit. Der HSV fährt auch nach Berlin - bereits am kommenden Sonntag, zweite Liga, Union Berlin, Aufstiegskampf.