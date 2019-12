Es war ein fast schüchtern gemaltes Banner, das am frühen Samstagabend in Sektor B des Leipziger Stadions leuchtete, und darauf zu lesen war eine Quasi-Tatsache, ein im Grunde sicheres Ereignis, jedoch "noch nicht ganz millionenprozentig offiziell", wie die Spezialerscheinung Tim Thoelke via Stadionmikro einordnete.

"RB Leipzig Herbstmeister 2019", stand auf diesem Banner, und ein paar Stunden später war aus dem vorläufigen ein amtliches Zwischenergebnis dieser Saison geworden. Erstmals seit dem Jahr 2009 kommt der Herbstmeister weder aus München noch aus Dortmund, erstmals überhaupt heißt er RB Leipzig. In Sachsen ist die Freude darüber zwar groß, aus zwei Gründen aber alles andere als maßlos.

Zunächst zur Freude. Gegen Augsburg zeigte RB ein letztes Mal in diesem Jahr, warum es in den drei maßgeblichen Wettbewerben Meisterschaft, Pokal und Champions League immer noch verheißungsvoll vertreten ist. Nachdem den Augsburgern ein einziger Angriff genügt hatte, um in Führung zu gehen (Niederlechner, 8.), arbeitete Leipzig mit Druck und Lust und noch mehr Geduld an den notwendigen Korrekturen. Deren erste gelang nicht zufällig und mit kunstvollem Zwang dem unter Trainer Julian Nagelsmann enorm erstarkten Konrad Laimer (68.). Auf diesen folgten die erfolgreichen Versuche von Patrik Schick (79.) und Yussuf Poulsen (89.).

Timo Werner hat in der Hinrunde drauflosgemüllert

Einen Ball hingegen festhalten konnte Julian Nagelsmann an der Seitenlinie und in der Nachspielzeit. Wie er selbst später zu Protokoll gab, habe der Spieler Halstenberg ihn daraufhin angeschrien, er möge den Ball umgehend wieder rausrücken, schließlich wolle man noch ein Tor erzielen. "Das gefällt mir gut", sagte Nagelsmann, und schon auf dem Weg zur Weihnachtsfeier fügte er an, man werde die in Leipzig reichlich vorhandene Gier unbedingt in der Rückrunde behalten. Trotz des Streitfalls Halstenberg/Nagelsmann ist es den Leipzigern mit dem 3:1 gegen Augsburg indes gelungen, zum achten Mal in Serie in der Bundesliga mindestens drei Tore pro Spiel zu erzielen.

Allein in diesem Wert lassen sich gleich mehrere Faktoren der Freude dieses Jahres ausmachen. Da ist der Angreifer Timo Werner, der mit 18 Toren allein in der Hinserie so sehr drauflos müllerte wie zuletzt der Ur-Müller selbst. Da ist der neue Trainer Nagelsmann, der Druck und Tempo seiner Elf hochgehalten und ihr zugleich eine Reihe neuer und wertvoller Lösungswege in der Offensive vermittelt hat, an denen es zuvor insbesondere gegen tiefer stehende Teams wie auch bei Rückstand gefehlt hatte.

Und da sind drittens aber auch Spieler wie der immer noch unglaubliche 20 Jahre junge Tyler Adams, der zwar nach dem Spiel nicht so recht sagen konnte, welchen Fantasie-Erfolg er gerade zu erreichen entscheidend mitgeholfen hatte ("Herbst what? Gibt es das wirklich?") - der aber vielmehr auch für eine Frage steht, die zumindest als kleiner Schatten über dem großen Leipziger Stollenfest liegt.