Kritische Analysen in Leipzig vor dem Pokalspiel in Wolfsburg: Sind die Spieler überfordert? Hat der Wechsel von Trainer Rangnick zu Julian Nagelsmann grundsätzliche Folgen?

Julian Nagelsmann ist ein junger, sprachlich versierter Trainer, der gerne zu origineller Rhetorik greift - auch in schwierigen Zeiten. Nach vier Bundesligaspielen ohne Sieg werden bei RB Leipzig ja erstmals, seitdem Nagelsmann im Sommer als Chefcoach anfing, kritische Fragen gestellt: Mangelt es den Spielern zur Zeit an Körperspannung? Sind die neuen Freiheiten und Ideen in der Offensive, die Nagelsmann auf die bewährte Fußballlehre des Hauses "on top" setzen will, ein Grund für weniger Stabilität in der Defensive? Oder hat der Trainerwechsel sogar grundsätzliche Folgen, weil der junge Nachfolger von Ralf Rangnick die Gruppe etwas weniger streng und pedantisch führt?

Nagelsmann selbst hat vor dem DFB-Pokal-Topspiel beim VfL Wolfsburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) tatsächlich letzteren Verdacht erhärtet, indem er folgende bemerkenswerte Sätze sagte: Ja, es sei für ihn in der Tat vor allem ein "Haltungsthema", wenn, wie vorigen Samstag beim 1:2 in Freiburg, "der Gegner vor einem Tor 19 Ballkontakte macht, ohne wirklich Druck von uns zu spüren". Sollten seine Leipziger Spieler "die größeren Freiräume in meiner Philosophie in den falschen Hals bekommen, dann muss man das wieder ein bisschen zurückdrehen", so Nagelsmann. Und dann verglich er die Wirkung der veränderten Ansprache ans Team sogar mit der Lebenserfahrung eines flügge werdenden Teenagers: "Das ist menschlich. Das ist in etwa so, wie wenn ich eine strenge Erziehung hatte - und dann mit 16 von zu Hause ausziehe. Dann gehen die nächsten fünf Jahre oft erst mal in die Hose."

Im Profifußball gibt es aber nahezu keine Zeit für Lernprozesse. "Ich beziehe mich in die Kritik mit ein. Ich habe immer gesagt, dass meine Idee von Fußball Zeit braucht", hat Nagelsmann zwar auch gesagt. Dennoch ist klar, das er von seinen Spielern nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern unverzüglich wieder mehr Entschlossenheit und defensive Robustheit erwartet. Am besten direkt im Pokal bei den in dieser Saison noch unbesiegten Wolfsburgern, die zuletzt in der Liga aus Leipzig ein 1:1 mitgenommen hatten. Den vollen Rückhalt des ebenso neuen RB-Sportdirektors Markus Krösche hat Nagelsmann jedenfalls sicher: "Wir haben lauter gute Jungs Die Mannschaft hat ihre Qualität auch schon nachgewiesen. Dass das ein Prozess ist und es auch mal ruckeln wird, war uns klar. Grundsätzliche Zweifel an unserem Weg haben wir null Komma null", sagte Krösche der Leipziger Volkszeitung.

Nach der Niederlage in Freiburg wollte der Sportchef trotzdem "nicht einfach zur Tagesordnung übergehen". Noch in der Nacht zum Sonntag wurde die Mannschaft in Leipzig zusammengetrommelt - zu einer "kritischen Bestandsaufnahme", wie Krösche das außerplanmäßige Treffen definierte. Er selbst hielt seine erste lautstarke Ansprache ans Team. Anders als in Freiburg müssten die Spieler wieder "jeden Zweikampf für sich entscheiden wollen, mit jeder Faser", betonte Krösche. Und natürlich wurde auch die zuletzt wiederholt laxe Chancenverwertung angesprochen - auch im Hinblick auf die kommenden Ligagegner, die gegen Leipzig, ähnlich wie Freiburg, betont defensiv agieren könnten: "Dann brauchen wir Lösungen und dürfen uns nicht über die Spielweise des Gegners beschweren", sagte Krösche.

Nagelsmann weiß die Appelle des Sportdirektors als Alarmsignal einzuordnen: "Es ist nie ein schönes Zeichen, wenn jemand kommen muss und zur Mannschaft spricht", sagte er. Ein Trost für ihn: Vor gut einem Jahr war Ralf Rangnick als Trainer ebenfalls holprig gestartet. Eine interne Krisensitzung, nach einem 2:3 gegen Salzburg, wurde dann im Herbst 2018 zum Ausgangspunkt für eine überaus gelungene Saison - mit Platz drei und Pokalfinale. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte ja nun unter Nagelsmann.