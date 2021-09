Spiel verloren, WM-Chancen gesunken - und zur Halbzeit verletzt ausgewechselt: Für Torwart Peter Gulacsi von RB Leipzig verlief das WM-Qualifikationsspiel mit der ungarischen Nationalelf in Albanien maximal unglücklich. Nach einem Zusammenprall mit dem albanischen Stürmer Bekim Balaj (27. Minute) musste der 31-Jährige in Tirana längere Zeit behandelt werden. In der Pause kam dann Ungarns Ersatzkeeper Denes Dibusz für Gulacsi ins Spiel. Der kassierte in der 87. Minute den einzigen Treffer des Spiels: Stürmer Armando Borja (FC Southampton) sorgte für den überraschenden 1:0-Heimsieg der Albaner, Ungarn fiel in der Gruppentabelle auf Platz vier zurück.

Für Gulacsi gab es am Montag zumindest leichte Entwarnung. Untersuchungen des ungarischen Ärzteteams ergaben, dass sich der Leipziger Keeper keine schwereren Blessuren an Kopf oder Wirbelsäule zugezogen hat. Das war eine wichtige Nachricht für RB, denn die Leipziger treffen an diesem Samstag im Spitzenspiel der Bundesliga auf den FC Bayern und ihren früheren Trainer Julian Nagelsmann - übrigens mit dann erhöhter Kapazität von 34 000 Zuschauern, wie der Klub am Montag vermeldete. Gulacsi soll laut Kicker am Dienstag nach Leipzig zurückkehren und dort erneut untersucht werden. Während die Ungarn, bei denen auch Gulacsis Leipziger Klubkollegen Dominik Szoboszlai und Willi Orban in der Startelf standen, durch die Niederlage in der WM-Qualifikation Punkte verloren, rückte Polen in der Gruppe I dank eines 7:1 in San Marino auf Platz zwei vor. FC-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski traf zwei Mal, der nach der Pause für ihn eingewechselte Adam Buksa erzielte einen Hattrick. Am Mittwoch trifft Polen im Topspiel der Gruppe auf Tabellenführer England, der seine makellose Bilanz mit Sieg Nummer fünf, einem 4:0 gegen Andorra, fortsetzte.