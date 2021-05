Der Bundesliga-Zweite RB Leipzig hat den Vertrag mit seinem umworbenen Stammtorhüter Peter Gulacsi vorzeitig verlängert. Der 31-jährige Ungar hat sich bis Juni 2025 an die Leipziger gebunden. Zuletzt war insbesondere über einen Wechsel zum direkten Konkurrenten Borussia Dortmund spekuliert worden. Der Zeitpunkt der Verkündung der Entscheidung dürfte daher kein Zufall sein. Denn der BVB, für den es noch um die Qualifikation zur Champions League geht, empfängt am Samstag Leipzig zum Liga-Topspiel. Und auch im DFB-Pokal-Finale am nächsten Donnerstag (20.45 Uhr) stehen sich Dortmund und RB gegenüber.

Gulacsi spielt seit 2015 für die Leipziger, er kam damals vom Schwesterklub RB Salzburg. In dieser Saison hat er mit konstant starken Leistung die wenigsten Gegentore aller Bundesliga-Torhüter kassiert - nur 25 in 31 Spielen. Insgesamt absolvierte der Keeper bisher 222 Pflichtspiele für RB, in der Bundesliga (162 Einsätze) und in der Champions League (24) ist Gulacsi inzwischen der Leipziger Rekordspieler. Neben Gulacsi verlängerte auch dessen Torwarttrainer Frederik Gößling seinen Vertrag bis 2026.

Im Juni trifft Gulacsi mit Ungarn bei der EM in der Vorrunde auf Deutschland. Zum Kader werden auch Gulacsis RB-Kollegen Willi Orban und Dominik Szoboszlai gehören. Ungarns Trainer Marco Rossi will auch Toptalent Szoboszlai zur EM mitnehmen, obwohl der 20-Jährige seit Januar verletzt ausfällt und seit seinem Winterwechsel nach Leipzig dort bisher noch keine Minute gespielt hat.