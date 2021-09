"Es gibt in der Bundesliga Mannschaften, die dich nicht atmen lassen"

"Julian ist ein sehr guter Trainer", sagt Dani Olmo über seinen früheren Leipziger Ausbilder Nagelsmann. Der ist jetzt Coach bei den Bayern - und am Samstagabend Gegner von Olmo und RB.

Vor dem Topspiel gegen Bayern erklärt Leipzigs Angreifer Dani Olmo sein spezielles Positionsspiel als falsche Neun oder echte Zehn - und warum er mit 16 Barça verließ, um in Kroatien zu kicken.

Interview von Javier Cáceres

Dani Olmo, 23, betritt den Besprechungsraum in der Klubzentrale von RB Leipzig und schaut verdutzt. "Ah, das Gespräch ist nicht virtuell?!", ruft er, dann streckt er die Faust zum Gruße und sagt: "Umso besser!" Am Dienstag nahm Olmo das Training mit der Mannschaft von RB wieder auf, nach einem kurzen Extraurlaub. Sein neuer Trainer in Leipzig, Jesse Marsch, hatte ihm ein paar Tage freigegeben, ebenso wie Spaniens Nationalcoach Luis Enrique. Beide wollten dem jungen Fußballer nach einem schönen, aber anstrengenden Sommer etwas Ruhe gönnen, denn Olmo spielte für Spanien erst bei der EM und danach bei den Olympischen Spielen. Bei der EM war gegen Italien im Halbfinale Schluss, aus Tokio flog er mit der Silbermedaille zurück.