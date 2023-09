Augsburg kassiert gegen Leipzig eine deutliche Niederlage, weil bei RB fast jeder Schuss sitzt. Ob Xavi, Openda oder Šeško: Wenn die Zugänge bei RB so weitermachen, ist in dieser Saison alles möglich.

Von Vinzent Tschirpke

Woran erkennt man, dass eine Offensive funktioniert? Wenn sie Tor um Tor erzielt, wenn sie Spielwitz zeigt, aber vor allem: wenn sie einfach weiter trifft, selbst wenn ihre besten Angreifer fehlen. Diese Erfahrung hat der FC Augsburg an diesem Samstag machen müssen, der beim Auswärtsspiel in Leipzig mit 0:3 unter die Räder kam, obwohl bei RB Dani Olmo und Benjamin Šeško, die zwei herausragenden Offensivspieler in den Wochen vor der Länderspielpause, nicht in der Startelf standen.

Während Šeško wie schon gegen den 1. FC Union Berlin zunächst auf der Bank Platz nahm und später eingewechselt wurde, fällt Dani Olmo nach erlittener Knieblessur während der Länderspielreise für Spanien länger aus; er hofft, rechtzeitig für das Duell mit dem FC Bayern am sechsten Spieltag fit zu sein. Für ihn spielte Emil Forsberg, außerdem rotierte Castello Lukeba für den ebenfalls angeschlagenen Willi Orban in die Startelf.

Doch egal, welches Personal Trainer Marco Rose in dieser Saison aufstellt: RB fegt über Platz und Gegner hinweg, dass der Liga angst und bange werden könnte. Schon in der 6. Minute traf Xavi Simons, der seit dieser Saison nur noch Xavi heißt, zum 1:0. Der 20-jährige kam vor der Saison per Leihgabe aus Paris und sammelte nun bereits an den ersten vier Spieltagen sieben Scorerpunkte. Zusammen mit Lois Openda, einem weiteren Zugang, der in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte - es war sein dritter Saisontreffer - komplettiert er eine Offensive, die sich in hervoragender Frühform zeigt.

Der neu zusammengewürfelte Angriff braucht keine Anlaufzeit

Denn obwohl nach den Fortgängen von Dominik Szoboszlai und Christopher Nkunku vor der Saison viele Experten rätselten, wie viel Anlaufzeit diese neu zusammengewürfelte Offensive brauchen würde, lässt sich nach vier Spieltag festhalten: gar keine. Mit 14 Toren stellen die Leipziger die beste Offensive der Liga. Neben den zuvor bereits auffälligen Xavi und Openda fügt sich jetzt auch Yussuf Poulsen, 29, nahtlos in diesen furiosen Angriff ein, weshalb Top-Transfer Šeško trotz Doppelpacks in Berlin weiter auf seinen ersten Einsatz in der Startelf wartet.

Durch das 3:0 von David Raum in der 27. Minute war die Partie schon früh entschieden, sodass RB sich in der Folge erlauben konnte, weiter gehörig durchzuwechseln: In Fábio Carvalho kam in der 63. Minute ein weiterer vielversprechender Leihtransfer von der Bank, und selbst der fast vergessene Timo Werner bekam noch ein paar Minuten Einsatzzeit.

Wenn dann auch noch Ersatztorwart Janis Blaswich so stark reagiert wie in der 56. Minute gegen Ermedin Demirović, wirkt dieser Leipziger Kader derart breit aufgestellt, dass womöglich sogar mancher Kaderplaner an der Säbener Straße ein bisschen neidisch dreinblicken dürfte.

Sportdirektor Rouven Schröder gab im Interview während der Halbzeitpause die Champions-League-Qualifikation als Ziel aus. Doch angesichts der aktuellen Form dürfte diese Vorgabe zumindest intern bald nach oben korrigiert werden: Saisonübergreifend hat RB nun 11 von 12 Pflichtspielen gewonnen und sich dabei erneut extrem effektiv gezeigt. Gegen Augsburg reichten neun Schüsse für drei Tore, während der FCA aus 16 Versuchen keinen Treffer erzielen konnte.

"Wir wollen das Maximum herausholen", sagte Schröder auf Nachfrage, ob die Qualifikation für die Champions League nicht etwas zu niedrig angesetzt sei. Am Samstag hat die Leipziger Offensive nun bereits angedeutet, dass dieses Maximum eher Richtung Meisterschaft führen könnte.