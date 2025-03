Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer setzt beim kriselnden Bundesligisten RB Leipzig nach der Trennung von Trainer Marco Rose große Hoffnungen in Interimscoach Zsolt Löw. Man sei „überzeugt, dass er der richtige Mann ist“, um dem verunsicherten Team „Energie und Leben“ einzuhauchen, sagte Schäfer in einer Medienrunde am Montag. Vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr) beim VfB Stuttgart brauche Löw den „Fußball nicht neu zu erfinden“, betonte Schäfer. Es gehe vielmehr darum, „die Stärken in den Vordergrund zu stellen, neuen Wind und neue Energie reinzubringen, um für die restlichen Aufgaben in dieser Saison einen neuen Impuls zu setzen“.