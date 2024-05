Bittere Nachricht für RB Leipzig und Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick: Xaver Schlager verpasst nach einem Kreuzbandriss die Europameisterschaft in Deutschland. Der 26-Jährige zog sich die Verletzung im linken Knie am Freitagabend beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim zu, wie sein Verein am Samstag mitteilte. Der Mittelfeldspieler werde noch am Sonntag operiert und fehle "mehrere Monate" - und damit auch Österreichs Nationaltrainer Rangnick bei der EM (14. Juni bis 14. Juli). Für Schlager, der sich die Verletzung ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte, ist es nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie im Jahr 2021 bereits die zweite schwere Verletzung. "Das ist für uns alle und vor allem für Xaver ein Schock", erklärte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder. "Er ist eine tragende Säule in unserem Team und hat bislang eine starke Saison gespielt, die er mit der Teilnahme an der Euro 2024 krönen wollte."