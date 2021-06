Achim Beierlorzer wird beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zur kommenden Saison Assistent von Trainer Jesse Marsch. Dies teilten die Sachsen am Donnerstag mit, nachdem der 53-Jährige den Vertrag mit seinem ehemaligen Arbeitgeber FSV Mainz 05 aufgelöst hatte. Beierlorzer erhält in Leipzig einen Kontrakt bis 2023. "Die Rückkehr zu RB Leipzig ist für mich etwas Besonderes", sagte Beierlorzer, der bereits im Nachwuchsbereich der Leipziger sowie als Co-Trainer und für ein halbes Jahr in der Saison 2014/15 als Interimstrainer der Profis gearbeitet hatte. Beierlorzer war im September 2020 in Mainz nach zehn Monaten freigestellt worden.