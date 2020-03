Es war eine fast schon erfrischende Szenerie, die sich da in Leipzig auftat. Dort war ein Fußballspiel zu beobachten, in dem es 90 Minuten lang nur um Fußball ging - an diesem Spieltag ja fast eine Seltenheit. Die Leipziger Fans hatten den Schmähungen und Beleidigungen, die an diesem Wochenende in den diversen Fankurven der Stadien aufgetaucht waren, eine Botschaft des Optimismus entgegengesetzt: Love, Peace und RBL, sagte ihre Choreografie vor dem Duell gegen Leverkusen. Die Buchstaben RBL für Rasenballsport waren in Regenbogenfarben gehalten.

Dass sich die gastgebenden Leipziger und Leverkusener auf dem Rasen in den Armen liegen würden, war nicht zu erwarten. Es trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in den vergangenen Wochen jeweils durch unbändigen Erfolgshunger ausgezeichnet hatten. Leverkusen war mit sechs Siegen in Serie angereist und mit dem Ruf, gerne auswärts zu gewinnen (sieben Siege bis dahin). Leipzig hatte bei Bayern, in der Champions League und auf Schalke mit höchst erwachsenen Auftritten überzeugt. Es kann da fast als logisch betrachtet werden, dass sich diese beiden Mannschaften am Ende 1:1 (1:1) trennten.

Der Verlust von zwei Punkten schmerzte aber beide Parteien gleichermaßen. Leverkusen verpasste es trotz überzeugender Leistung, in der Tabelle mit den viertplatzierten Gladbachern gleichzuziehen. RB Leipzig verliert den Anschluss an Tabellenführer FC Bayern. Der Abstand beträgt nun drei Punkte.

Die angriffslustigen Spielstile der beiden Mannschaften hatten ein Duell angekündigt, wie es häufig in der Premier League zu sehen ist, in der Fußballspiele hin und her gehen, hoch und runter, auf und ab - ohne Verschnaufpause, ohne Innehalten. In der ersten Hälfte waren solche Szenen dann allerdings eher selten zu beobachten, weil Leverkusen die Leipziger nicht ins Spiel kommen ließ. Von dem "Fokus" und der "Leichtigkeit", die RB-Trainer Julian Nagelsmann von seiner Mannschaft vor dem Spiel gefordert hatte, war nur mit Abstrichen etwas zu sehen.

"Uns haben die Mittel gefehlt, auch ein Stück weit die Überzeugung", wunderte sich Kapitän Marcel Sabitzer: "Wir müssen mit der richtigen Intensität reingehen. Wenn du nur ein bisschen von links nach rechts läufst und zwei, drei Meter Abstand lässt, wird es schwer."

"Es war für mich fast wie ein Spaziergang", sagte Bayer-Torwart Lukas Hradecky: "Es war keine besonders heiße Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob sie so viel Respekt vor uns hatten oder wir es so gut gemacht haben."

Dem Spiel kommt die anfängliche Intensität abhanden

Kerem Demirbay zwang Leipzigs Torwart Peter Gulacsi bereits nach fünf Minuten zu einer Parade, der Schuss wäre sonst wohl im Winkel gelandet. Danach kamen Exequiel Palacios (21.), Kai Havertz (23.) und Lucas Alario (28.) zu weiteren Leverkusener Abschlussmöglichkeiten, denen es aber an der letzten Konsequenz fehlte.

Diese war dafür in einer Kombination der Leverkusener enthalten, die Nadiem Amiri in der eigenen Hälfte mit einem Ballgewinn und Sprint einleitete. Der Ball lief weiter zu Havertz, der ihn von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr beförderte, wo Leon Bailey zum Einschieben bereitstand (29.). Die Führung war hochverdient für Leverkusener, die griffiger wirkten und sich immer wieder in die Lücken zwischen den Leipziger Reihen schlichen.

Aber dann stellte Leipzig das in den vergangenen Wochen immens gereifte Selbstbewusstsein zur Schau: Trotz einer bis dahin unterlegen geführten Partie brauchte die Mannschaft von Julian Nagelsmann nur zwei Minuten und sieben Sekunden, um auszugleichen. Nach einem Freistoß traf Patrik Schick per Kopf (32.). Ihm kam dabei zugute, dass Havertz - der zuvor ja schon den Treffer von Bailey aufgelegt hatte - auch ihm assistierte, indem er nur halbherzig ins Kopfballduell sprang.

Nach der Halbzeit kam Leipzig zunächst besser in die Partie. Christopher Nkunku, dessen Distanzschuss nur in höchster Not von Leverkusens Torwart Lukas Hradecky zur Ecke geklärt werden konnte (46.), setzte ein erstes Wecksignal. Die Leipziger waren in der Folge mindestens ebenbürtig, was aber eher daran lag, dass diesem Spiel die anfängliche Intensität abhanden kam. Beide Teams scheuten zunehmend das letzte Risiko, von einem Premier-League-artigen Hin und Her war nicht mehr viel zu sehen. Was aufgrund der Tabellensituation dann doch verwunderte.