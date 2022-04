Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Sardar Azmoun hatte nicht viel Vergnügen an den paar Minuten, die er noch mitspielen durfte. Aus ergebnisbedingter Verzweiflung und spielerischer Verlegenheit wussten sich seine Leverkusener Kollegen nicht mehr anders zu helfen, als die Bälle in hohem Bogen nach vorn zu befördern, und dem iranischen Angreifer blieb nichts Besseres übrig, als in den weitgehend aussichtslosen Luft-Duellen mit Josko Gvardiol und Willi Orban wenigstens den Anschein von Bemühen zu wahren.

An Bayer Leverkusens 0:1-Niederlage gegen beeindruckend souveräne Leipziger hat der im Winter von Zenit St. Petersburg ins Rheinland gewechselte Stürmer nichts mehr ändern können, immerhin sollte es für ihn noch ein offenbar berührendes Wiedersehen mit der Vergangenheit geben. Mit Domenico Tedesco tauschte sich Azmoun nach dem Abpfiff so intensiv aus, als hätten sie jahrelang zusammengearbeitet, dabei hatten sie in der russischen Premjer-Liga auf gegnerischen Seiten gestanden: Tedesco als Trainer von Spartak Moskau, Azmoun als Torjäger des Serienmeisters.

Die beiden Jahre in Russland, fernab der hiesigen Öffentlichkeit, haben aus Tedesco keinen anderen, aber mutmaßlich einen besseren Trainer gemacht. Er ist den Spielern, gegnerische inbegriffen, immer noch herzlich zugetan und nennt sie in der Öffentlichkeit bei manchmal kindisch klingenden Spitz- und Kosenamen. Doch es ist jetzt vor allem sein Verstand, der den Zugang zur Aufgabe bestimmt; 14 Pflichtspiele ohne Niederlage hat Leipzig hintereinander bewältigt. Für Bayer 04 entwarf Tedesco einen Plan, der das vorangegangene und das nächste Match einberechnete: Wie beim 2:0 gewonnenen Europacup-Spiel bei Atalanta Bergamo ging RB rational, zweckmäßig und ressourcenschonend vor. Denn beim Treffen mit Union Berlin am Mittwoch steht mutmaßlich ein kräftezehrender Pokalkampf an.

Christopher Nkunku, Dani Olmo, Konrad Laimer, Angelino: Leipzig beeindruckt in Leverkusen mit seinen Einwechslungen

Für gegnerische Trainer ist Tedescos effizientes RB-Team eine Herausforderung der unangenehmen Art: "Leipzig hat nicht nur einen extremen Lauf, sondern steht auch gut auf dem Platz", stellte Gerardo Seoane am Sonntag fest. Dass der Bayer-Coach in stiller Ehrfurcht für seine Elf eine extrem defensive Ordnung wählte, kam dem Kollegen gerade recht. In der ersten Halbzeit ließ RB die Leverkusener laufen, in der zweiten Hälfte wechselte Tedesco einen markanten Spieler nach dem anderen ein: erst Christopher Nkunku, dann Dani Olmo und Konrad Laimer, schließlich Angelino. Wie beim Skat spielte er seine Trümpfe aus, wobei Nkunku zurzeit dem Kreuz-Buben gleicht - die Karte, die unschlagbar ist.

Bei der Planung seiner Formationen setzt Tedesco auch den Taschenrechner ein. Das Zählen der Einsatzminuten dient nicht nur der Belastungssteuerung, sondern auch dem inneren Frieden: "Unser Kader gibt das her, dass wir sechs, sieben Positionen haben, um ohne Verlust zu rotieren", sagte Tedesco. Doch ein breiter Kader mit mehr oder weniger gleichstarken Spielern verlange auch Gespür vom Trainerstab: "Sie können ganz sicher davon ausgehen, dass das ganz, ganz viel Arbeit für den Staff bedeutet." Die Mühe lohnt es allemal: Mit und dank Tedesco könnte RB die erfolgreichste Saison seit der Firmen-Gründung erleben.