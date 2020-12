RB Leipzig hat ohne jeglichen Glanz den Anschluss an das Spitzenduo der Fußball-Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Mittwochabend mit 1:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim und bleibt damit dicht hinter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Stürmer Yussuf Poulsen erzielte in der 60. Minute das entscheidende Tor. Während Leipzig nun seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen ist und am kommenden Wochenende vom direkten Duell Leverkusen gegen Bayern profitieren könnte, ist die TSG mit zwölf Punkten weiterhin näher an der Abstiegszone als an den Europa-League-Plätzen.

In seinem dritten Duell mit seinem Ex-Klub stand Nagelsmann zum dritten Mal ein anderer Trainer gegenüber. Nach Alfred Schreuder und Interims-Coach Matthias Kaltenbach ist seit Beginn dieser Saison Sebastian Hoeneß Cheftrainer der Hoffenheimer. Dennoch setzte Nagelsmann wieder auf Bewährtes: Mit Dani Olmo vertraute er in einer offensiven Grundausrichtung dem Doppeltorschützen vom 2:0 im vergangenen Juni ins Sinsheim. Auch die Gastgeber präsentierten sich angriffsorientiert. Die Kraichgauer ließen mit läuferisch großem Aufwand die Leipziger vor allem im Mittelfeld nicht zum gewohnten Kombinationsspiel kommen. So kam RB erst in der 36. Minute zum ersten Abschluss. Nach einer äußerst harmlosen Leipziger ersten Halbzeit stellte Nagelsmann um und wechselte in der Abwehr von einer Dreier- auf Viererkette. Nach einer Flanke legte schließlich Sabitzer herrlich per Kopf ab und Poulsen schloss eiskalt zur Führung ab (60.). Die Leipziger wirkten danach wie beflügelt, aber auch Hoffenheim besann sich aufs Spielen. RB-Torhüter Peter Gulacsi verhinderte den Ausgleichstreffer durch Christoph Baumgartner (72.) noch mit einer Glanzparade.