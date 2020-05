Geister-Meister RB Leipzig? Julian Nagelsmann will das Saisonziel nicht aufgeben, auch wenn er eingesteht, dass ein 1:1 gegen Freiburg dafür zu wenig ist. Doch der Trainer sieht in der Leistung seiner Mannschaft auch Positives.

Am Ende, so muss man wohl die Nachricht des Tages zusammenfassen, war es eben doch ein Fußballspiel gewesen, das da in Leipzig zu begutachten gewesen war. Und man konnte fast schon überrascht davon sein, wie sehr sich die beiden Mannschaften, die sich 1:1 trennten, RB Leipzig und SC Freiburg, von den äußeren Umständen zu abstrahieren wussten, Stichwort: Geisterspiel. Diese Bedingungen seien in gewisser Hinsicht "nicht ungewöhnlich", mitunter habe man schon in Vor-Pandemiezeiten im leeren Stadion trainiert; wohl aber seien sie "ungewohnt", weil man die Abwesenheit des Publikums unter Wettkampfbedingungen nun mal nicht kannte, erklärte Streich.

Dass man auf die Fans verzichten müsse, sei "einfach traurig", sagte Streich, denn "wir lieben den Fußball, die Leute lieben den Fußball, sie wollen uns kicken, die Jungs auch sehen können - und dann können wir uns am Samstag nicht treffen." Sollte man beheben, und zwar sobald es die Verhältnisse möglich machen, sollte das heißen. Aber an der Qualität des Spiels an sich hatte er partout nichts auszusetzen. "Ich hatte nicht erwartet, dass sie schlechter wird", sagte Streich. Wer die 90 Minuten gesehen hatte, der durfte ihm beipflichten. Und überrascht sein.

Knapp neun Wochen war es am Samstag her, dass Freiburg und Herbstmeister RB Leipzig ihre letzten Bundesliga-Pflichtspiele ausgetragen hatten; kurz danach spielten die Leipziger noch gegen Tottenham Hotspur im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League (3:0). Damals war es wohl absehbar, aber nicht endgültig gewiss, dass es das vorerst letzte Spiel mit Publikum auf deutschem Boden sein würde, ehe nun also die Rückkehr an die gleiche Stätte erfolgte, nur eben ohne Augenpaare auf den Rängen.

Und siehe da: Die Absenz des Publikums konnte der Choreographie des Nagelsmann'schen Fußballs weniger anhaben als man hätte unterstellen können. Wäre Leipzig nicht mit einem Remis, sondern mit einem Sieg vom Platz gegangen, hätte sich kaum jemand beschweren können. Umgekehrt wäre es wohl, wie SCF-Coach Streich unkte, wohl tatsächlich des Guten zu viel gewesen, wenn der Videoschiedsrichter das Tor von Robin Koch aus der Nachspielzeit nicht wegen Abseits aberkannt, Freiburg also einen Sieg geschenkt hätte. "Aber gestohlen haben wir's auch nicht", sagte Streich mit Blick auf das Unentschieden.

Der Spielverlauf war durchaus kurios. Die Leipziger gefielen mit Verve und umsichtiger Arbeit gegen den Ball, die dazu führte, dass die Freiburger in der ersten halben Stunde im Grunde gar nicht vors Tor der Hausherren kamen, auf der anderen Seite sorgten Konrad Laimer (2. Minute), Christopher Nkunku (8.) und Timo Werner (14.) für Alarm. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Freiburger aber ihren Ort im Geschehen, schafften es, sorgsam Angriffe einzuleiten, um schließlich doch einen überraschenden Schlag zu setzen.

Es lief die 32. Minute, als Vincenzo Griffo von der linken Seite einen Eckstoß ausführte. Er schlug ihn eher flach in den Strafraum, an den ersten Pfosten, wo Manuel Gulde die linke Wade hinhielt und den Ball an den entfernteren Pfosten verlängerte. Leipzigs bis dahin komplett unterbeschäftigter Torwart Peter Gulacsi konnte dem Ball nicht mal mehr hinterherkrabbeln, so dass die Freiburger sich per Ellbogenkontakt für die Führung feiern konnten.

Damit war ein Moment gekommen, der den Leipzigern intrinsische Motivation abverlangte, von der Trainer Julian Nagelsmann gerne spricht: Ohne Impulse von außen mussten sich die Leipziger aus sich selbst heraus motivieren. Die Phantasie, die sie an den Tag legten, blieb zunächst überschaubar, sowohl in den Minuten vor wie auch nach der Halbzeitpause. Erst ein Fernschuss von Marcel Halstenberg (52.), den Freiburgs Torwart Schwolow mit den Fäusten parierte, weckte die Leipziger. Und sorgte für überaus eindeutige Chancen: Der eingewechselte Ademola Lookman (56.) verzog völlig freistehend aus kurzer Distanz, Kevin Kampl scheiterte aus 14 Metern an einem Freiburger Abwehrbein, der zunehmend überragende Schwolow parierte einen Schuss von Timo Werner (72.), Kapitän Yussuf Poulsen verzog.

Erst danach traf Poulsen zum Ausgleich, nach einer Flanke von Kevin Kampl schraubte er sich imposant in die Luft und köpfelte den Ball ins Netz. "Wenn wir gewonnen hätten, wäre die Freude größer", sagte Poulsen nach der Partie und erteilte den Wechselgerüchten eine Absage. Ob er in Leipzig bleiben möchte, wurde er gefragt, und Poulsen sagte: "Genau." Was dafür sprechen kann, dass er noch Einiges an Plänen mit den Leipzigern hat.

Ob es aber die Meisterschaft wird? Die Optionen haben sich durch das Remis nicht gerade verbessert, das gestand auch RB-Trainer Julian freimütig ein. In Sachen Saisonziel - Champions-League-Qualifikation - ist Leipzig immer noch gut unterwegs, der Kampf um den Titel wird komplizierter, als es der Herbstmeister wohl im Winter erwartet hatte. "Ich hake es nicht ab, aber wenn wir 1:1 spielen und in Freiburg verlieren, dann sind es zu wenig Punkte, um deutscher Meister zu werden", sagte Nagelsmann. "Mit der Einstellung, dem Charakter und dem Willen bin ich aber schon sehr zufrieden." Denn er dürfte dafür bürgen, dass Leipzig das letzte Wort in dieser Saison noch lange nicht gesprochen hat.