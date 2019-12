Gegenseitige Anschuldigungen, Tränen in der Halbzeit, Entsetzen nach Abpfiff: Ein neuer Rassismusvorfall hat im Fußball-Osten für Aufsehen gesorgt. Die B-Junioren von Bundesligist Hertha BSC setzten am Samstag ein Punktspiel in der Nachwuchs-Regionalliga Nordost beim VfB Auerbach nicht fort, nachdem nach Angaben der Berliner mehrere ihrer Spieler "rassistisch beleidigt worden" seien. Man verurteile "Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form", teilte Hertha mit. Sofian Chahed, Trainer der B-Junioren, schilderte am Sonntag in der Bild Details: "Beim Halbzeitpfiff hat ein Spieler von uns plötzlich bitterlich geweint. Auf meine Nachfrage hat er geantwortet, dass er permanent beleidigt wurde".

Auerbach bestritt die Anschuldigungen vehement. Der Klub stelle fest, "dass weder der Schiedsrichter, noch die Schiedsrichter-Assistenten eine rassistische Äußerung wahrgenommen haben". Dies habe das Schiedsrichter-Gespann dem VfB im Anschluss an das Spiel bestätigt. Auch sei der von Hertha erweckte Eindruck falsch, "es habe sich um ein Spiel gehandelt, das in irgendeiner Form von rassistischen Aussagen geprägt gewesen sein soll". Auerbachs Manager Volkhardt Kramer behauptete zudem, dass seine Spieler während des Spiels über das erträgliche Maß reichende Beleidigungen des Gegners hätten ertragen müssen. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) kündigte an, möglicherweise ein Verfahren zu eröffnen.

Erst vor einer Woche hatte Jessic Ngankam aus Herthas zweiter Mannschaft berichtet, dass er beim Regionalligaspiel gegen Lok Leipzig durch Affenlaute aus der Leipziger Fankurve und das Wort "Affe" beleidigt worden sei. Auch dieser Vorfall wird vom NOFV geprüft.