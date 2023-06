Wenige Tage nach seinem Comeback auf der Tennistour hat Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios den nächsten Rückschlag erlitten. Der 28 Jahre alte Australier sagte kurzfristig seine Turnierteilnahme im westfälischen Halle wegen einer Knieverletzung ab, wie die Profiorganisation ATP am Montag mitteilte. Kyrgios hatte nach einer Knieoperation in der vergangenen Woche in Stuttgart sein erstes Match in diesem Jahr bestritten, aber gleich in der ersten Runde verloren. Anschließend bat er seine Fans um Geduld. Welche Auswirkungen seine Halle-Absage für Wimbledon hat, ist offen.

Vorjahreshalbfinalist Oscar Otte hat auch in Halle seine Ergebniskrise fortgesetzt. Der 29 Jahre alte Kölner musste mit 6:7 (3:7), 3:6 gegen den Serben Laslo Djere die nächste Erstrundenniederlage hinnehmen. Im ersten Satz hatte Otte bei 6:5-Führung drei Satzbälle. Auch in Stuttgart hatte er die erste Runde nicht überstanden und danach erzählt, dass er am Tag vor seiner Niederlage mit Schüttelfrost und Fieber im Bett gelegen hatte und sich nun auskurieren wolle. Otte hatte in der vergangenen Rasensaison mit dem Halbfinale in Stuttgart und dem Halbfinale in Halle starke Ergebnisse geliefert. Aufgrund einer Knieverletzung ist er in der Weltrangliste mittlerweile aber weit zurückgefallen und belegt nur noch Platz 228. Für das ATP-Turnier in Halle hatte Otte eine Wildcard bekommen.