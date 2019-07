7. Juli 2019, 19:44 Uhr USA gewinnen Fußball-WM Mit der Aura der Unbesiegbarkeit

Die USA verteidigen ihren WM-Titel und schlagen die Niederlande mit 2:0 im Finale von Lyon.

Der Sieg ist mehr als verdient. Im ganzen Turnierverlauf waren die USA die stärkste Mannschaft.

Megan Rapinoe schießt das erste Tor des Tages und wird als beste Torschützin und als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Die Deutsche Giulia Gwinn erhält den Preis als beste junge Spielerin.

Von Anna Dreher , Lyon

Megan Rapinoe also. Mal wieder. Wer sonst? Sie atmete durch. Schaute kurz nach oben und hatte sich längst entschieden. Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt, Rapinoe lief los, und in diesem Moment hatte sie das Duell gegen Sari van Veenendaal schon gewonnen. Die Torhüterin der Niederlande machte eine Bewegung nach rechts, Rapinoe entschied sich für die andere Seite, und als van Veenendaal das realisierte und ihrem Körper einen Richtungswechsel befahl, war es zu spät. Der Ball war drin und brachte den USA im WM-Finale die Führung (61.). Es war der Türöffner zum 2:0 (0:0)-Sieg des Favoriten und zu m vierten Titel der USA nach 1991, 1999 und 2015. Der Auftakt zum rauschenden Fest vor 59 000 Besuchern im Stade de Lyon, mit Trophäenübergabe im Konfettiregen.

"Es ist surreal, unglaublich. So viele Leute haben so viel in dieses Team investiert", sagte die überglückliche Rapinoe beim Sender Fox, "ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühlen soll." Nationaltrainerin Jill Ellis lobte ihre Mannschaft "Es sind wunderbare Spielerinnen und noch bessere Menschen. Sie haben Geschichte geschrieben."

Als Rapinoe noch nicht wusste, dass sie am Sonntagabend im Finale ihr sechstes Turniertor schießen würde, war sie schon gefragt worden, was in Frankreich ihr Höhepunkt gewesen sei. Sie hätte von ihren zwei Treffern erzählen können, die das Achtelfinale gegen Spanien entschieden. Oder von den zwei Toren, mit denen die USA den Gastgeber im Viertelfinale rauskegelten. Aber Rapinoe sprach nicht nur über sich: "Das Highlight für mich als eine der älteren Spielerinnen und als Kapitänin dieses Teams war, wie die jüngeren Spielerinnen hier aufblühen. Das war unglaublich", sagte sie am Samstag: "Wir haben immer das Gefühl, gewinnen zu können. Wir haben unsterbliches blindes Vertrauen in uns."

Es ist jenes Selbstvertrauen gewesen, das dieser US-Mannschaft bei der WM nicht nur eine ganz eigene Aura verlieh, sondern auch jene Mentalität, die sie letztlich unschlagbar machte. Spanien im Achtel- oder Frankreich im Viertelfinale waren nicht chancenlos, England brachte den großen Favoriten im Halbfinale fast zu Fall. Auch die Niederländerinnen bemühten sich nach Kräften - vergebens. Aber wie sagte US-Trainerin Jill Ellis, 52, während des Turniers? "Andere Teams besuchen den Druck. Wir leben darin."

In der ersten Halbzeit gelang den Niederlanden etwas, das in den vier Turnierwochen keine andere Mannschaft geschafft hatte. Sie beendeten die Serie der USA, in jedem Spiel ihr erstes Tor innerhalb der ersten zwölf Minuten geschossen zu haben. Der Endspielgegner trieb es sogar so weit, dass die USA auch nach 45 Minuten noch nicht gejubelt hatten - obwohl sie wieder früh attackierten und die Niederlande von Beginn an in Bedrängnis brachten. Kein Vergleich war also dieses Finale in Lyon zum 5:2 gegen Japan im Endspiel 2015, das Carli Lloyd (die am Sonntag in der 87. Minute zu ihrem wohl letzten Auftritt auf dieser großen Bühne eingewechselt wurde) damals mit einem Hattrick innerhalb der ersten 16 Minuten entschied. Die USA mussten durchaus etwas tun an diesem Sonntag.

Megan Rapinoe mit dem WM-Pokal (links), dem goldenen Schuh als beste Torjägerin (Mitte) und dem goldenen Ball als beste Spielerin des Turniers. (Foto: AFP)

Welchen Plan sich die niederländische Nationaltrainerin Sarina Wiegman, 49, für ihr Team ausgedacht hatte, wurde früh deutlich: mit meist von Vivianne Miedema schnell gespielten langen Pässen in die Spitze auf Lineth Beerensteyn die US-Defensive zu überrumpeln. Das war eine gute Idee, wurde bloß nicht gut genug umgesetzt. Die USA versuchten es ebenfalls mit langen Bällen links auf Rapinoe - oder in verschiedenen Kombinationen über Tobin Heath auf rechts. Und so oft sich die Niederländerinnen ihren Spielaufbau in der Offensive zu hektisch und nervös durch Ballverluste kaputt machten, so konsequent riegelten sie hinten ab. Das sah nicht immer elegant aus, war aber effektiv. Dass die USA nicht in Führung gingen, verhinderte letztlich aber vor allem Torhüterin Sari van Veenendaal mit ihren Paraden. Unter anderem Rose Lavelle (17.), Julie Ertz (27.) und Alex Morgan (38. Und 40.) scheiterten an der 29-Jährigen.

Dass die USA trotz ihrer großen Favoritenrolle Respekt hatten, äußerte nicht zuletzt Rapinoe am Tag vor dem Finale: "Sie sind Europameister, das ist schwer zu erreichen. Dafür braucht es ein bestimmtes Level an Disziplin und mentaler Stärke", sagte die 34-Jährige. "Dieses Team ist getestet worden, sie wissen, was es braucht, um einen Titel zu gewinnen." Die Angesprochenen selbst konnten sich ganz gut mit der Außenseiterrolle anfreunden, die sie nutzen wollten, um zu überraschen. Allein, dass Wiegmans Spielerinnen bei ihrer erst zweiten WM-Teilnahme die Chance auf den Titel hatten, nachdem sie erst in den Playoffs der Qualifikation das Turnier überhaupt erreicht hatten, war schon eine Fortsetzung ihrer Erfolgsgeschichte, die mit dem Gewinn der Europameisterschaft 2017 im eigenen Land begonnen hatte.

Aber all die Eingespieltheit dieser personell bei allen WM-Partien kaum veränderten Elf half am Ende nichts. Beim 1:0 kam vor Rapinoes Strafstoß der Videobeweis zu Hilfe (van der Gragt war mit hohem Bein gegen Morgan eingestiegen). Kurz darauf rannte Lavelle alleine aufs Tor zu, tanzte die niederländische Verteidigung aus - und zog so präzise zum 2:0 ins rechte untere Eck ab, dass van Veenendaal chancenlos war. Und so schafften auch die Fußballerinnen der Niederlande trotz aller Gegenwehr nicht, was auch den Männern in drei WM-Endspielen verwehrt geblieben ist. Sie können sich damit trösten, gegen die Besten verloren zu haben.