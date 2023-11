Robert Klauß, früherer Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, hat einen Vertrag beim österreichischen Fußball-Erstligisten Rapid Wien unterschrieben. Wie der Verein am Montag mitteilte, gilt das Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2025/26. Die Aufgabe sei "ab der ersten Kontaktaufnahme enorm reizvoll" gewesen, wird der 38-Jährige zitiert. Klauß erhielt aus dem "sehr, sehr schönen" Wien prompt Glückwünsche von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Wusste ich nicht, sonst hätte ich schon geschrieben", sagte er vor dem Länderspiel gegen Österreich am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF).

Er freue sich für seinen einstigen Assistenten bei RB Leipzig. "Er ist ausgebildet im RB-Kosmos und hat die Spielphilosophie verinnerlicht. Er ist ein junger Trainer, mutig in seiner Art und Weise, er hat mit vielen guten Trainern gearbeitet und auch in Nürnberg unter Dieter Hecking viel Erfahrung mitnehmen können", ergänzte Nagelsmann. Klauß folgt auf den am 15. November entlassenen Cheftrainer Zoran Barisic. Von Juli 2020 bis Oktober 2022 stand Klauß in Nürnberg an der Seitenlinie. Vorher war er als Co-Trainer von Nagelsmann sowie Jugendtrainer bei RB Leipzig aktiv. 2018 schloss er als den Fußballlehrer-Lehrgang des DFB mit der Durchschnittsnote 1,0 als Jahrgangsbester ab. Vor Klauß' Präsentation hatte Enrico Maaßen, zuletzt beim FC Augsburg, laut Sportbild bei Rapid abgesagt.