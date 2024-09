Internationaler Fußball:Weltmeister Raphaël Varane hört auf

Raphaël Varane, Fußball-Weltmeister von 2018, hat mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. Wie der 31-Jährige via Instagram mitteilte, werde er aber weiterhin Teil seines bisherigen Vereins Como 1907 bleiben. In welcher Funktion der Franzose dem italienischen Klub von Trainer Cesc Fabregas erhalten bleibt, ist noch unklar. Varane hatte in den vergangenen Jahren immer öfter mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Daher sehe er nun „den richtigen Moment aufzuhören“, denn er wolle sich nicht „an den Fußball klammern“. Nun beginne „ein neues Leben außerhalb des Spielfeldes. Ich werde bei Como bleiben“, schrieb Varane: „Nur ohne meine Fußballschuhe und Schienbeinschoner. Ich freue mich, bald mehr darüber zu berichten.“