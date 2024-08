Hürdenläuferin Carolina Krafzik hat kurz nach den Olympischen Spielen ihren Rücktritt vom Leistungssport bekanntgegeben. Die Entscheidung habe sie ungeachtet ihrer Verletzungsprobleme schon vor dem Höhepunkt in Paris getroffen. Krafzik litt unter Beschwerden an der Achillessehne, strauchelte dann im Vorlauf im Stade de France an einer Hürde und verletzte sich am Außenband. Trotz Schmerzen trat sie zum Hoffnungslauf an und schied aus.

„Natürlich hatte ich mir mein Karriereende anders vorgestellt“, sagte die 29-Jährige nun der Deutschen Presse-Agentur. Krafzik wird ihren Beruf als Grundschullehrerin in Wiernsheim bei Pforzheim jetzt wieder verstärkt aufnehmen. Die fünfmalige deutsche Meisterin hat an zwei Olympischen Spielen und zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und wurde bei der Heim-EM 2022 in München Achte. Damals lief sie im Halbfinale in 54,32 Sekunden ihre Bestzeit.

Ebenfalls seine Leistungssportkarriere beendet hat Raphael Holzdeppe: Der 34-Jährige übersprang am Donnerstag in Zweibrücken zum Abschied 5,00 Meter. Holzdeppe, Bestleistung 5,94 Meter, gewann 2013 WM-Gold und 2015 WM-Silber. 2012 holten er und Björn Otto in London mit Bronze und Silber die bislang letzten deutschen Stabhochsprungmedaillen bei Olympia. 2019 wurde Holzdeppe nach Verletzungsproblemen noch mal WM-Sechster. Seine Bilanz: „All die Jahre waren so viel besser, als ich es mir je hätte erträumen können.“