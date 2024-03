Von Felix Haselsteiner

Man hätte Uli Hoeneß einen Pokertisch gewünscht, als er den Bayerischen Rundfunk zu einem Gespräch an der Säbener Straße empfing, so offen legte der Ehrenpräsident des FC Bayern in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview die vereinsinternen Karten hin. "Ob das jetzt dieses Jahr gelingt, werden wir mal sehen", sagte Hoeneß etwa über einen Mann, den er "kennen und schätzen gelernt hat" und der "gerade dabei ist deutscher Meister" zu werden. Zwei Attribute, die üblicherweise auf Trainer des FC Bayern zutreffen, in diesem Jahr allerdings nur auf einen Trainerkandidaten aus Leverkusen.