In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es am Sonntag vor dem EM-Spiel England gegen Serbien zu Schlägereien gekommen. Es habe Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, und es laufe ein Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen der SZ.

Es seien serbische und englische Fans beteiligt gewesen, die getrennt worden seien. Die Hintergründe seien bisher unklar, die Polizei sei weiterhin im Einsatz. Informationen zu möglichen Verletzten und Ingewahrsamnahmen gebe es derzeit nicht, so ein Polizeisprecher. Die Uefa hatte das Match zuvor als „Hochrisikospiel“ eingestuft. Unter anderem deswegen hat das Bier im Stadion einen geringeren Alkoholgehalt als üblich.

Scherben nach dem Zusammentreffen der beiden Gruppen.

Auf Videos sieht man Stühle in der Arminstraße durch die Luft fliegen und sehr viele zerbrochene Glasflaschen. Die britische Zeitung Guardian berichtet, ein englischer Fan und ein deutscher Polizist seien am Kopf verwundet worden, Fotos zeigen einen Anhänger, der aus Birmingham stammen soll, mit blutender Wunde an der Schläfe. Welche Gruppe ursächlich für den Ausbruch der Gewalt war, war zunächst unklar. Augenzeugenberichte, die in verschiedenen Medien zitiert wurden, widersprechen sich teilweise.

Berichte, wonach albanische Fans an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen, wurden zunächst nicht bestätigt. Ein Sprecher der britischen Polizei sagte Sky News, seinen Informationen nach seien nur serbische Fans in Gewahrsam genommen worden. Ein Sky-Reporter, der den Vorfall als Augenzeuge mitverfolgte, sagte, die Polizei sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe sofort eingegriffen. Auch die Times berichtet, dass sechs Serben, aber keine Engländer festgenommen worden seien.