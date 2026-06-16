Snowboard-Ass Ramona Hofmeister ist schwanger. Das teilte die 30-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit. Ihre sportliche Laufbahn möchte die Oberbayerin nach der Babypause aber fortsetzen. Auf einem Foto ist Hofmeister mit einem Babybauch zu sehen, auf dem Schäferhündin Chili liegt. Auf einem anderen Foto mit der Hündin hält Hofmeister mit ihrem Partner zwei Ultraschallbilder in die Kamera. Dazu schrieb sie „Our little winter wonder is on the way“, was übersetzt „Unser kleines Winterwunder ist auf dem Weg“ heißt.

„Es war eine bewusste Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mich bereit dafür gefühlt“, sagte Hofmeister. „In den Leistungssport zurückkehren möchte ich auf jeden Fall. Wann genau das sein wird, kann ich heute noch nicht sagen. Jetzt hat erst einmal unser Kind Priorität.“

Beim Verband stehen die Türen laut Sportdirektor Andreas Scheid für Hofmeister offen. „Leistungssport und Familienplanung dürfen kein Widerspruch sein“, sagte der Funktionär. „Wir werden sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen und gemeinsam die Voraussetzungen schaffen, damit eine Rückkehr in den Spitzensport möglich ist. Ramona hat in ihrer Karriere oft bewiesen, mit welcher Entschlossenheit sie Herausforderungen annimmt.“

Hofmeister ist die erfolgreichste deutsche Snowboarderin der vergangenen Jahre. 2018 in Pyeongchang gewann sie Olympia-Bronze im Parallel-Riesenslalom, viermal holte sie den Gesamtweltcup. Im vergangenen Winter musste Hofmeister nach einer Sprunggelenkfraktur um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Italien bangen. Die Bayerin kämpfte sich zurück, schied allerdings im Viertelfinale aus und verpasste somit die erhoffte Medaille.