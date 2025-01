Der Franzose Sebastien Ogier, 41, hat zum zehnten Mal die prestigeträchtige Rallye Monte Carlo gewonnen und damit seinen Rekord ausgebaut. Der achtmalige Weltmeister siegte zum Auftakt der WM-Saison (WRC) vor seinem Toyota-Markenkollegen Elfyn Evans (Wales) und Adrien Fourmaux (Frankreich) im Hyundai. Für Ogier ist die Monte stets ein echtes Heimspiel: Der Servicepark liegt in seinem Heimatort Gap in den französischen Alpen. „Das bedeutet mir die Welt“, sagte Ogier und deutete an, dass dem zehnten Triumph bei der wohl wichtigste Rallye im WM-Kalender kein weiterer folgen könnte: „Ich weiß nicht, ob das meine letzte Monte war. Es wäre ein guter Abschluss.“