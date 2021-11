Von Javier Cáceres

Der frühere Bundesligatrainer Ralf Rangnick steht vor einem Engagement bei Manchester United. Wie das Online-Portal The Athletic am Donnerstag berichtete, habe Rangnick eingewilligt, vorerst bis Saisonende als Interimstrainer bei United einzusteigen. Das deckt sich auch mit SZ-Informationen.

Rangnick würde am Theater der Träume, wie die Heimstatt von United genannt wird, Ole Gunnar Solskjaer ersetzen. Die Klublegende war am Wochenende entlassen worden. Er hatte mit der in diesem Sommer mit Cristiano Ronaldo verstärkten Mannschaft die Erwartungen nicht erfüllen können. United ist in der Premier-League-Tabelle Achter, mit zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Chelsea. Rangnick ist zurzeit noch als externer Berater für den russischen Erstligisten Lok Moskau tätig.

In den vergangenen Tagen schon hatte es reichlich Spekulationen um die Nachfolge Solskjaers gegeben. Angeblich favorisierte Manchester United eine Lösung, die es ermöglichen sollte, den Argentinier Mauricio Pochettino zur neuen Saison zu installieren. Pochettino ist seit Jahresbeginn Trainer bei Paris Saint-Germain. Er hat sich in der Premier League einen guten Namen gemacht. Unter anderem führte er Tottenham Hotspur 2019 ins Finale der Champions League. Als mögliche Interimstrainer wurden unter anderen der Franzose Rudi Garcia, ehedem Olympique Lyon, Ernesto Valverde (zuletzt FC Barcelona) sowie der frühere Dortmund-Coach Lucien Favre genannt.