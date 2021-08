Tennisprofi Rafael Nadal, 35, hat seine Teilnahme an den Masters-Turnieren in Toronto sowie Cincinnati kurzfristig abgesagt. Grund für den Rückzug des Spaniers ist eine Verletzung am linken Fuß. Nach einem Freilos in der ersten Runde hätte er in Toronto gegen Lloyd Harris antreten sollen. Bei seinem Comeback nach zweimonatiger Turnierpause hatte Nadal zuletzt in Washington D.C. im Achtelfinale gegen den Südafrikaner verloren. Schon damals klagte er über Fußprobleme. Der 20-malige Major-Sieger hatte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic (Serbien) bei den French Open in Paris eine Pause eingelegt und die Rasenveranstaltung in Wimbledon sowie die Olympischen Spiele in Tokio ausgelassen. Serena Williams hat derweil auch ihre Teilnahme für das am Montag beginnende Turnier in Cincinnati abgesagt. Wie die 23-malige Grand-Slam-Siegerin mitteilte, mache ihr weiter die in Wimbledon Ende Juni zugezogene Beinverletzung zu schaffen. Damals hatte die 39 Jahre alte US-Amerikanerin ihr Erstrundenmatch gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus beim Stand von 3:3 aufgeben müssen.