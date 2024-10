Von Gerald Kleffmann

Die Nachricht, die so viele Anhänger des Tennissports befürchtet hatten, traf am 10. Oktober 2024 um 11.21 Uhr ein. Benito Perez-Barbadillo, der gentlemanhaft gekleidete PR-Manager, der fast sein ganzes Leben nur für diesen einen Ausnahmeathleten seinen Dienst verrichtete, kam sofort auf den Punkt: „Lieber Freund“, so begann er die Pressemeldung, „der Moment ist gekommen ... nach so vielen Spekulationen ist der wahre Moment da.“ Dann verwies er auf ein beigefügtes Video, das alsbald auch online veröffentlicht wurde. Keine 25 Minuten später hatten es schon eine Million Menschen angesehen. So ist das, wenn die Großen ihres Sports, ja des globalen Sports, aufhören.