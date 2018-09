9. September 2018, 18:43 Uhr Rafael Nadal Ewiger Schmerzensmann

Zum wiederholten Mal wird der Spanier von seinem Körper gebremst - der Weltranglisten-Erste muss im Halbfinale der US Open gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro aufgeben und verzichtet auf das kommende Davis-Cup-Halbfinale.

Von Jürgen Schmieder , New York

Diese Verletzung von Rafael Nadal passiert erst langsam und dann ganz plötzlich, wie das Einschlafen oder das sich Verlieben: dieser schmerzerfüllte Blick, bei dem jeder mitleidet, dem die Natur ein Herz und keinen Stein eingepflanzt hat. Das verzweifelte Gemurmel zu seinen Begleitern auf der Tribüne, der Besuch des Arztes während des Seitenwechsels.

Und dann, Mitte des zweiten Satzes, passierte es: Rafael Nadal, dem die Natur die Lunge eines Pferdes und das Herz eines Stiers eingepflanzt hat, rannte zum ersten Mal in seinem Leben einem Ball nicht hinterher. Es war vorbei.

Nadal verbrachte bei diesen US Open mehr als 17 Stunden auf dem Tennisplatz, zweieinhalb Stunden mehr als jeder andere Teilnehmer. Er lieferte sich Schlachten gegen Karen Chatschanow (Russland) und Dominic Thiem (Österreich), und auch das Halbfinale gegen Juan Martín Del Potro hätte ein Kampf epischen Ausmaßes werden sollen, der erste Satz dauerte länger als eine Stunde. Die Natur jedoch hat Nadal die Patellasehne eines ganz normalen Menschen eingepflanzt, sie plagt ihn seit Jahren, sie plagte ihn bei diesem Turnier, und irgendwann, da schmerzte sie so sehr, dass Nadal beim Stand von 6:7 (3), 2:6 aufgab.

"Das war kein Tennisspiel mehr", sagt der frustrierte Spanier

"Das war am Ende kein Tennisspiel mehr. Da spielte nur noch einer, und der andere stand auf der anderen Seite des Netzes herum", sagte Nadal nach dieser Partie, bei der er zum ersten Mal in seiner Karriere die Wasserflaschen nicht manisch geordnet, sondern vor Wut auf den Platz geknallt hatte: "Die Schmerzen sind immer da, normalerweise tut es immer gleich weh - doch dieses Mal waren es heftige Stiche."

Die Natur mag Nadal einen heldenähnlichen Körper geschenkt haben, aber er ist nicht unverwundbar. Er hat ihn geschunden, auch auf dem Trainingsplatz mit teils mörderischen Einheiten. Nadal hat diesen Körper immer wieder mit Zaubertränken repariert, mit einer Stammzellentherapie zum Beispiel. Es gibt immer wieder mal Gerüchte über die Legalität dieser Zaubertränke, es gibt allerdings keinen positiven Dopingtest, und im vergangenen Jahr hat Nadal erfolgreich gegen Roselyne Bachelot geklagt; die einstige Sportministerin von Frankreich hatte ihm öffentlich Doping vorgeworfen und die Verletzungspausen als Schutzsperren bezeichnet.

Noch schlimmer als das schmerzerfüllte Gesicht waren die Worte Nadals nach dem Spiel - er hat in dieser Saison bislang schließlich nur vier Partien verloren, zwei davon hatte er aufgeben müssen: "Das ist keine Verletzung, bei der man sagt: drei Wochen Pause oder sechs Monate Pause, und dann ist alles wieder gut. Es ist immer da, und es wird immer weh tun." Zunächst ist es so schmerzhaft, dass er seine Teilnahme am Davis-Cup-Halbfinale gegen Frankreich zurückgezogen hat.

Er sah dabei aus wie einer, der schwer verliebt ist, jedoch weiß, dass diese Liebe derzeit nicht erwidert wird.