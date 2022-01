Von Gerald Kleffmann

Und dann war er doch da. Dieser Augenblick, an dem dieses Finale, das zweitlängste der Grand-Slam-Statistik, tatsächlich zu Ende gehen konnte. Einen halben Tag lang hatten sich Rafael Nadal und Daniil Medwedew an diesem Sonntagabend in Melbourne gegenübergestanden. Ach, was heißt gegenübergestanden? Sie rannten endlos, sie scheuchten einander, sie quälten sich. Nadal schwitzte sich wahrscheinlich wieder vier, fünf Kilo vom Leib. Medwedew fluchte und führte so viele Selbstgespräche, dass es in ein dickes, nicht-jugendfreies Buch passen würde. Eine solche Dramaturgie, mit so vielen Wendungen im Großen und spektakulären Ballwechseln im Einzelnen kommt selbst auf dem Niveau nicht alle Tage vor. 2012, an selbiger Stelle, trug sich ein ähnliches Ereignis zu. Damals benötigte Novak Djokovic 5:53 Stunden, um Nadal zu bezwingen.