Der frühere Rad-Profi Danilo Hondo ist in der Schweiz drei Jahre nach Veröffentlichung seines Dopinggeständnisses für acht Jahre weltweit für sämtliche Tätigkeiten und Funktionen im Sport gesperrt worden. Die Entscheidung der Disziplinarkammer des Schweizer Sports gab Swiss Olympic bekannt.

Die Sperre des 48-Jährigen, der bei der Einräumung seiner Dopingvergehen als Schweizer Nationaltrainer tätig gewesen war, galt rückwirkend vom 9. September an und wurde aufgrund von Hondos umfassender Kooperation bei der Untersuchung für fünfeinhalb Jahre ausgesetzt. Dadurch könnte der ehemalige Bahnrad-Weltmeister und Profi-Straßenmeister von 2002 inzwischen wieder im Sport arbeiten. Zusätzlich muss Hondo eine Geldsumme von 12 500 Schweizer Franken zahlen. Hondo hatte im Mai 2019 fünf Jahre nach seinem Rücktritt als Profi im Zusammenhang mit der "Operation Aderlass" um den Mediziner Mark S. in einem Fernsehinterview ein öffentliches Dopinggeständnis abgelegt. "Ich habe den größten Fehler meines Lebens getan", sagte er über die Vorgänge von 2011. Auch im gerichtlichen Strafverfahren räumte der zweimalige Giro-Etappensieger seine Dopingvergehen ein. Unmittelbar nach seinem Bekenntnis war Hondo in der Schweiz von seinen Aufgaben als Nationaltrainer entbunden worden.